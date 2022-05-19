詐騙電話打進警分局長辦公室 阻詐溪湖名列前茅

彰化縣一名溪湖地方人士日前接獲被打得「哀父叫母的兒子」求救電話，陌生男子接過電話，恐嚇如不匯款200萬元將讓他兒子「斷手斷腳」，這名地方人士心急之下到金融機構匯款，被行員察覺有異，通知警方到場，請他打電話給兒子求證才沒平白損失退休金。

溪湖警分局認真阻詐，溪湖鎮長黃瑞珠今天前往致贈加菜金和茶葉慰勞溪湖員警，感謝他們和金融機構合作守護溪湖區人民的財產。

溪湖警分局分局長羅裕城今天表示，彰化縣今年元月到5月15日成功阻詐31件，保住人民1億7222千多萬元血汗錢，成功率達62.64%，當然詐騙集團也有得手，詐騙109件、得款1億270萬多元。

羅裕城又表示，溪湖警分局轄區今年元月到5月15日成功阻詐21件，攔阻匯款金額約1394萬元，詐騙成功率72.41%，很不幸的有些民眾被害而不自知，匯款給詐騙集團，因此阻詐失敗8件，金額多達約1350萬元。

他分析民眾被詐騙原因，部分是金融機構行員沒注意到被害民眾匯款時的表情有異或匯款金額不正常，部分是被害民眾堅信詐騙集團說詞，自認理智清楚又聰明，不可能被騙，或是心急之下失去理智，結局就是上當被騙。

溪湖鎮一名地方人士日前接到「兒子」來電，電話那端傳來被打得「非常悽慘」的聲音，「兒子」哭喊著「爸，救我。」電話隨即被一名陌生男子接聽聲稱他兒子借高利貸，並恐嚇若不在24小時內匯款200萬元，會讓他「兒子很難看」。

這名地方人士匆匆忙忙到金融機構解除退休金定存，要轉匯到詐騙集團指定的帳戶，行員察覺不對勁，私下通報警方。員警趕到後了解狀況，判定是詐騙集團慣用的詐騙手法，要這名半信半疑的地方人士稍後匯款，等公務機關午休時間聯絡兒子加以查證，結果他的兒子整個上午在公務機關上班，根本沒事。

羅裕成以自身經驗為例，在調任溪湖警分局之前，曾在分局長辦公室接到詐騙電話，對方聲稱他的金融帳戶有資金異常進出狀況，檢方會介入監管。他假裝被騙，詐騙集團成員輪流打電話到分局長辦公室，到最後被羅裕城痛斥，對方才知道「太歲頭上動土」嚇得趕快掛斷電話。