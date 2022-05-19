台東轆轆溫泉卡深潭2登山客 檢方影像判讀以死亡簽結

台東海端鄉轆轆溫泉去年12月發生許姓、羅姓2男登山客遭沖走失蹤。歷經多次搜救打撈無果，檢方根據水底影像判讀，日前以死亡簽結，開出死亡證明。圖／台東縣消防局提供 台東海端鄉轆轆溫泉去年12月發生許姓、羅姓2男登山客遭沖走失蹤。歷經多次搜救打撈無果，檢方根據水底影像判讀，日前以死亡簽結，開出死亡證明。家屬透過議員今天對參與協助搜救的警消、國軍及民間團體表達感謝。

議員王文怡說，這5個月搜救中，不管警消、國軍或民間團體，都全力協助家屬搜尋及設法打撈遺體，雖因地理環境條件影響，無法順利打撈，但家屬順利取得死亡證明，並拜託她代表家屬表達辛苦付出的人員說謝謝。

她說，尤其感謝關山分局主辦的四組組長張淵瑜，積極連繫各單位及家屬，工作辛勞，警局應予以獎勵。縣警察局長葉超鴻表示，這搜救案件警政署很重視，他會給予適當的處理，該獎勵同仁他不會吝嗇。

許男、羅男及杜男等3名山友，於去年12月10日前往海端鄉大崙溪上游的轆轆溫泉旅遊，原本12日返回，未料，家屬遲未聯繫上3人，擔心發生意外，13日報警處理，警消據報後當天前往山上搜救。

警消途中遇到其中一位同行受傷，且迷途的杜男，他向搜救人員表示，在11日溯溪途中，許、羅兩人不幸遭急流沖走。警消及民間救難單位展開搜救，最後利用水下攝影設備，17日在一處深潭，拍攝到人影卡在石縫中。