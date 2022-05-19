誆報樂透明牌但須先買遊戲點數 退休女師險遭騙

陳姓退休女教師透過LINE認識暱稱「小玄」的網友，小玄表示可報明牌給陳女簽樂透，但須先去超商購買遊戲點數，陳女雖覺可疑但仍去超商操作，幸遇在店內消費員警及時阻止。

南投市中興新村一名70歲陳姓退休女教師日前透過通訊軟體LINE認識暱稱「小玄」的網友，小玄表示可以報明牌給陳女簽樂透中獎，不過須先購買遊戲點數，陳女聽信，到一家便利超商準備購買時，正巧南投縣警察局中興分局員警白明鴻勤餘時間在店內消費。

中興分局今天透過新聞稿表示，日前傍晚一名老婦在中興新村某家全家超商操作FamiPort機台繳費，員警白明鴻勤餘時間至店內消費，看見婦人一手握手機，另一手操作機台，直覺有異狀，立刻通知中興派出所警員馬泓毅到場協助處理，阻止婦人被騙新台幣1萬元。

警方初步了解，陳女日前透過通訊軟體認識小玄，小玄表示可報明牌簽樂透，但要先去超商操作機台匯入虛擬帳號，這個虛擬帳號以後就是陳女所有，小玄會幫陳女代為操作，若贏錢就會匯款，若輸錢就從虛擬帳號扣款，陳女起初半信半疑，經警方解釋，才驚覺受騙，感謝警察阻止這「內幕明牌」假投資。

中興分局長洪政崴表示，假投資詐騙通常透過臉書（Facebook）、社群邀約加LINE私聊，並廣開群組分工製造專業假象，及巧立名目索取各種費用騙民眾匯款，甚至要求刪除對話紀錄，若民眾驚覺有異，就會遭退群封鎖；公益彩券、運動彩券並無明牌內線，坊間報明牌團體都是詐騙，民眾若覺得可疑可撥165專線諮詢。