高雄男到派出所領司法通知書 警揪出他是通緝犯

高雄市湯姓男子至派出所領取司法通知書，警方核對湯男身分，發現他是毒品通緝犯。記者石秀華／翻攝 高雄市一名湯姓男子日前至派出所領取司法通知書，警方核對湯男身分，發現他有多項前科，查核電腦資料，赫見他4月底已因毒品案遭法院通緝，警方告知湯男通緝身分，湯男還自豪地說，因案件太多，之前都主動報到，但這次忘了，警方當場將他逮捕，解送歸案。

警方指出，湯姓男子（34歲）17日下午4時許，前往左營警分局啟文派出所領舉司法通知書，值班員警黃彥文查核湯男身分，發現湯男有20多項前科，電腦資料中還顯示湯男因毒品案未出庭，4月29日已遭高雄地院發布通緝。

警方告知湯男他已被通緝的身分，湯男當下竟然自誇說，因涉及案件太多，常忘了收司法文書或出庭，會定期去「警政署通緝犯資料查詢平台」查自己有無被通緝；湯男並指去年自己已被通緝4次，都乖乖去報到，想不到這次沒發現，卻被警方揭露。

警方聽到湯男的一番話，啼笑皆非，勸誡湯男「準時向法院或地檢報到才是上策」，警詢後，將湯男解送歸案。