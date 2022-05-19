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「發生火災」住警器大作嚇壞獨居8旬婦 大園警趕到幫關
桃園市大園區一名獨居老婦昨天下午在家午休，廚房內的火災警報器突莫名響起，她到處查看卻找不出原因，只好請女兒報警處理；警方到場確認無失火情形後，隨即協助將警報器關閉，結束這場虛驚。
大園分局指出，埔心派出所昨天13時許接獲李姓民眾報案，稱母親家中的火災警報器突然響起卻找不出原因，擔心她獨自在家有危險，請警方前往協助，警員王儒瀚、趙孝軒獲報後立即到場了解。
卓姓老婦（81歲）向警方表示，午休的時候突然聽見廚房裡的火災警報器發出巨大聲響，將她從睡夢中驚醒，趕緊跑到廚房查看，雖沒發現失火，但不知該怎麼關閉警報器
卓婦說，警報器的聲響尖銳，怕嚇到其他鄰居，情急之下才打給住在外地的女兒求助。
員警了解情況後，再三確認現場沒有失火情形，便先將警報器取下關閉，指導卓婦如何操作，同時也宣導用火、用電注意事項，避免發生危險，結束這場虛驚。
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