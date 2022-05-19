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影／美國女軍官跨海求救？台男欲借27萬匯出警攔阻

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區一名張姓男子，line上誤信自稱美國女軍官女子，退休後要來台一起生活，日前女子誆以退休金放包裹寄來給張保管，卻遭海關攔扣，得支付檢查費用才放行。張男急忙到銀行借貸27萬元準備匯去，所幸警方及時趕抵，案例勸告，張男才相信被騙悻然離去。

據了解，張姓男子（40歲）目前無業，這個月初滑手機，line突然跳出一亞洲臉孔的女子加他好友，張男隨即按加。過程中雙方以中文閒聊，對方佯稱自己是華裔美國人，且是一名女軍官。

張男沒作多想，接連數天不時上線與女軍官聊天，過程中，女軍官向張男表示，覺得與張男很是契合，等她退休後拿到退休金，就會飛回台灣與張男一起生活，但最近得先前往伊拉克救援。

昨天上午，女軍官line傳訊息給張男，誆稱已將退休金放入一只包裹內，並寄來台灣要讓張男保管，但包裹卻在馬來西亞，被馬國海關攔截扣押。女軍官抱怨，馬國海關不但要求她得提供相關證明外，還要付一筆27萬元台幣檢查費用，才可放行，商請張男先代匯27萬元解除放行。

張男雖允諾代匯，但無業存款不夠支匯，昨天上午近11時許，張男獨自前往新北市樹林區中山路一家銀行，準備向銀行借貸27萬元台幣，轉匯給遠在美國的女軍官朋友。因張男回答行員借貸用途？讓行員直覺怪異報警協處。

樹林警分局樹林派出所員警黃政豪、黃品智獲報到場了解，張男仍態度堅定要警察看line對話，以及檢視對方所傳的流水單。警一聽就是詐騙伎倆，聯續提疑問張「對方是誰？」「包裹你有收到嗎」當場勸告張男「你連人都沒見過就要匯錢給她」，最後警方以實際案例，才勸退張男借錢匯款。

樹林分局提醒，近日詐騙手法多元，而且還會搭上戰爭時事進行詐騙，呼籲民眾如遇假冒外國軍人或工程師、醫師等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕，應多謹慎小心，如發覺有異，請先向警方查證，以免上當。

張姓男子誤信詐騙集團伎倆，險被騙27萬台幣。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子誤信詐騙集團伎倆，險被騙27萬台幣。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子誤信詐騙集團伎倆，險被騙27萬台幣。記者曾伯愷／翻攝
張姓男子誤信詐騙集團伎倆，險被騙27萬台幣。記者曾伯愷／翻攝

退休金 海關

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