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高雄岡山男偷包逃往鳳山 警靠iPhone手機定位3小時逮人

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄75歲李姓男子日前在岡山，竊走55歲蕭姓女子掛在機車手把上的手提袋，蕭女發現報警；警方透過手機定位找出李男，並在3小時內前往鳳山逮人。當下李男辯稱手提袋是撿來的，卻未將物品送交派出所；警詢後，將他依照竊盜罪移送。

岡山警分局壽天派出所5月16日上午9時許，接獲55歲蕭姓女子報案稱，騎車至岡山壽天公園附近倒垃圾時，隨手將手提袋掛在機車手把處，倒完垃圾回頭時，卻發現遭竊，裡面還裝有自用的iPhone，無奈之下向警方求助。

員警獲報後，得知蕭女遭竊的手機與親人同款，隨後透過警方藉蕭婦女兒的手機透過「尋找我的iPhone」功能，定位找出竊嫌位置位於鳳山區，當天隨即前往逮人。

隨後警方在鳳山區博愛路找到李男，並查獲竊得蕭婦的手提袋及手機等物，當下他竟辯稱，「東西是撿來的」，但員警認為，若撿到拾得物，卻未送交派出所，行為相當可疑且不合理，並未採信他的說詞；警詢後，將他依竊盜罪移送。

高雄75歲李姓男子日前在岡山行竊逃往鳳山，警方靠手機於３小時內逮人。記者陳弘逸／翻攝
高雄75歲李姓男子日前在岡山行竊逃往鳳山，警方靠手機於３小時內逮人。記者陳弘逸／翻攝
高雄75歲李姓男子日前在岡山行竊逃往鳳山，警方靠手機於３小時內逮人。記者陳弘逸／翻攝
高雄75歲李姓男子日前在岡山行竊逃往鳳山，警方靠手機於３小時內逮人。記者陳弘逸／翻攝

岡山 車手 竊盜

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