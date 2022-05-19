高雄岡山男偷包逃往鳳山 警靠iPhone手機定位3小時逮人

高雄75歲李姓男子日前在岡山，竊走55歲蕭姓女子掛在機車手把上的手提袋，蕭女發現報警；警方透過手機定位找出李男，並在3小時內前往鳳山逮人。當下李男辯稱手提袋是撿來的，卻未將物品送交派出所；警詢後，將他依照竊盜罪移送。

岡山警分局壽天派出所5月16日上午9時許，接獲55歲蕭姓女子報案稱，騎車至岡山壽天公園附近倒垃圾時，隨手將手提袋掛在機車手把處，倒完垃圾回頭時，卻發現遭竊，裡面還裝有自用的iPhone，無奈之下向警方求助。

員警獲報後，得知蕭女遭竊的手機與親人同款，隨後透過警方藉蕭婦女兒的手機透過「尋找我的iPhone」功能，定位找出竊嫌位置位於鳳山區，當天隨即前往逮人。