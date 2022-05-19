影／老翁雨中摔車門牙噴了 警持手電筒滿地找牙尋回2顆

台中市六旬吳姓老翁12日晚間因天雨騎車，不慎打滑自摔，撞上人行道路緣造成兩顆門牙斷裂，處理員警得知後，打著手電筒，順利協助幫吳翁找回2顆斷牙，讓他能夠帶上救護車急奔醫院處理，熱心舉動讓家屬非常感激。

台中市吳姓老翁12日騎車自摔斷了2顆門牙，警方協助持手電筒幫忙找回。圖／第三警分局提供

第三警分局正義派出所巡佐林錫井、警員楊英明，12日晚間8時許，前往綠空鐵道旁處理交通事故，查出騎機車的吳姓老翁（66歲）是市場攤商，當天載女兒騎機車準備返家，但因下雨路滑、視線不佳，行經案發地點時打滑摔車，兩顆門牙也因此摔斷。

吳翁向警方求助，協助幫忙尋找兩顆門牙，因為若即時找牙醫協助，可以用斷牙接回，不用再另外付出植牙費用，到場處理的巡佐林錫井從警35年，也有幫民眾找斷牙、斷指的經驗，知道老翁所言不假，趕緊使用手電筒幫忙尋找，順利在案發地點附近尋獲。

牙醫師廖玟萱說，民眾撞斷牙齒後若能及時找回，在1小時內請牙醫處置，都仍有接回的可能性，提醒民眾找回斷牙或牙齒碎片後，可泡在冰牛奶中保持斷牙濕潤，若沒有牛奶，也可含在嘴巴內用唾液保護牙周細胞，並盡速就診，增加接回的成功率。