砂石車國道拒檢逃逸 衝台61線撞分隔島翻覆

該輛拒檢逃逸砂石車在左轉台61線西濱公路時，疑似車速過快，不慎撞到分隔島交通號誌桿後翻覆。記者吳傑沐/翻攝 一輛砂石車今天凌晨行經國道3號苗栗竹南西濱交流道時，遭國道警察巡邏車攔檢，但該車竟拒檢逃逸，沒多久就在苗栗縣竹南鎮台61線南下93公里失控翻覆。苗警抵達現場，發現駕駛僅輕傷，也未波及其他人車，詳細肇事原因尚待釐清。

今天凌晨1點30分左右，警方獲報台61線南下93K有砂石車翻覆，立即趕赴現場，發現該車疑似超載，且車斗使用不符規定，行經國道3號南下西濱交流道時，遭國道巡邏車攔檢，該車當場拒檢逃逸。

國道員警駕駛巡邏車尾隨其後，但該砂石車下竹南交流道接台一己線，欲左轉台61線西濱公路時，疑似車速過快，不慎撞到分隔島交通號誌桿後翻覆。

由於夜間視線差，為維護用路人安全及避免其他車輛不慎受堵，員警在該處協助警戒及交通疏導，並通知交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段，員警持續在現場執行交通管制、疏導車流直至清晨5時25分，才成功將事故車排除，趕在一早大量車潮來臨前，順利恢復通車。