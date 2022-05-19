不滿妻申請保護令！凌晨竟縱火燒屋 家暴夫速被捕

家暴夫不滿妻申請保護令，凌晨縱火。記者周宗禎／翻攝 台南市官田區67歲陳姓男子日前才因家暴遭禁止接近妻兒，今天凌晨3點竟到妻兒住處在前後門縱火；所幸妻子和兩名女兒都及時逃出，但兩名女兒為滅火腿部輕微燒灼傷；麻豆警方稍早已逮捕陳嫌、正釐清案發原因。

台南市消防局凌晨獲報出動13車30人灌救，雖然十多分鐘就控制火勢，但因平房前後方全面燃燒狀況有點異常，詢問婦人的女兒表示，「火是我爸爸放的」。

婦人的女兒指稱，父親先朝平房後面廚房丟疑似瓶裝汽油縱火，他們發現後趕緊拿沾濕棉被滅火但滅不；腳、腿部還被火燒灼傷，沒想到父親竟又跑到屋前縱火。