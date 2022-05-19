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外配3年積欠罰鍰17萬 被扣車拍賣前找婆家代繳

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南分署執行人員調查後發現鄒女名下登記有轎車1輛，3月底至永康住家現場訪查，發現該轎車停放在附近，隨即會同移送機關人員及員警查封拖吊。記者邵心杰／翻攝
台南分署執行人員調查後發現鄒女名下登記有轎車1輛，3月底至永康住家現場訪查，發現該轎車停放在附近，隨即會同移送機關人員及員警查封拖吊。記者邵心杰／翻攝
泰國籍鄒姓外籍配偶，嫁到台灣後在台南永康某泰式按摩店工作，不諳中文及台灣交通法規，3年違反交通管理處罰條例罰鍰等合計462件、17萬6687元，執行執行署台南分署3月底扣車，直至拍賣前詢價通知，她才察覺事情大條，昨天協同婆家家人攜帶現金代為繳清欠款，取回車子。

台南分署指出，鄒女欠款以交通違規罰鍰居多，計有458件、16萬400元，另有去年汽車燃料使用費、使用牌照稅罰鍰等，共計462件、17萬6687元，逾期不履行，經台南市府財政稅務局新化分局、公路總局嘉義區監理所台南監理站及台南市府交通局移送台南分署強制執行。

台南分署表示，鄒女為泰國籍配偶，嫁到台灣後在永康區某泰式按摩店工作，執行人員調查後發現她名下登記有轎車1部，3月底至她的永康住家現場訪查，發現該輛轎車停放在附近，隨即會同移送機關人員及員警查封拖吊，並至其住處敲門。

經執行人員表明追繳欠款來意後，鄒女配合交出轎車鑰匙，並表示隻身一人在台南工作，因不諳中文及台灣交通法規，以致積欠多筆欠款未繳。她表示，將尋求屏東婆家，協助繳納欠款。事後多次與她聯繫，均未到場繳納後隨之失聯。

直至執行人員著手車輛拍賣前的詢價作業，鄒女接獲詢價通知後，昨天上午協同婆家家人攜帶現金至台南分署繳清全部欠款，台南分署隨即將車輛交還她取回。

鄒女接獲車輛拍賣前的詢價通知後，察覺事情大條，昨天上午協同婆家家人攜帶現金至台南分署繳清全部欠款。記者邵心杰／翻攝
鄒女接獲車輛拍賣前的詢價通知後，察覺事情大條，昨天上午協同婆家家人攜帶現金至台南分署繳清全部欠款。記者邵心杰／翻攝

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