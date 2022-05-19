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慶生趴兩手空空憂沒誠意 大叔偷盆栽「借花獻佛」被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

溫姓男子看到失主家門前的酒瓶蘭很美，竟異想天開偷竊想要拿來送給朋友。圖／讀者提供
溫姓男子看到失主家門前的酒瓶蘭很美，竟異想天開偷竊想要拿來送給朋友。圖／讀者提供
高雄溫姓男子要幫好友慶生，但他卻沒準備禮物，擔心兩手空空到場沒誠意，想到朋友喜歡盆栽，臨時起意偷走別人家前細心栽種的酒瓶蘭「借花獻佛」，沒想到慶生趴還沒開始，警方就循線追緝溫男到案，生日宴會沒去成，溫還得吃上一條竊盜罪。

溫姓男子看到失主家門前的酒瓶蘭很美，竟異想天開偷竊想要拿來送給朋友。圖／讀者提供
溫姓男子看到失主家門前的酒瓶蘭很美，竟異想天開偷竊想要拿來送給朋友。圖／讀者提供
鼓山分局內惟派出所日前接獲報案，指家門口細心栽種6年的盆栽「酒瓶蘭」，無故遭人竊走，所長周信宏立即指派專人擴大調閱周邊監視器影像，發現竊賊在當天凌晨4點多，騎機車到被害人家門口徒手搬走盆栽，放在機車踏板後揚長而去，前後作案過程不到10秒鐘。

警方獲報後，以車追人查出44歲的溫姓男子涉有重嫌，於17日下午通知到案；溫男供稱，他因為朋友的生日快到了，不知道要送什麼才好，當天騎機車經過失主的家門前，看到門口的盆栽翠綠茂密，想到朋友有種植盆栽的喜好，臨時起意才想說拿這盆當朋友的生日禮物，沒料慶生趴還沒開始，就被警方逮到。

溫男事後也乖乖主動交出「酒瓶蘭」盆栽，由警方交還給失主，從案發不到一天就迅速偵破，至於「借花獻佛」的溫男，警詢後被依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

盆栽 生日 失主

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