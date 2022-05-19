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台南平房凌晨突陷火海...女子幸運逃生 家暴夫涉縱火在逃

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

平房凌晨突然一片火海女子幸運逃生，丈夫涉嫌縱火。周宗禎／翻攝
平房凌晨突然一片火海女子幸運逃生，丈夫涉嫌縱火。周宗禎／翻攝
台南市官田區信義街平房今天凌晨3點多突然整間房屋起火，消防員到場時已全面燃燒火海，屋內陳姓女子及時逃離未受傷；因火勢異常大、消防人員懷疑縱火，果然在屋前、屋後各發現1個縱火點，查訪赫然是陳姓女子的丈夫涉嫌縱火，警方正追查當事人到案。

據稱，被害人因丈夫經常家暴，日前實在受不了才向警方申請保護令，沒想到疑似丈夫會潑灑汽油縱火後逃逸。消防局獲報出動出動13車30人，撲滅火勢後詢問陳姓女子，加上火場燃燒狀況推斷是縱火事件。

警方調查，陳姓女子聲請家暴保護令日前獲准，禁止丈夫靠近，疑似引起丈夫不滿，凌晨時潑灑汽油縱火，正全力追查丈夫下落。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

平房凌晨突然一片火海女子幸運逃生，丈夫涉嫌縱火。周宗禎／翻攝
平房凌晨突然一片火海女子幸運逃生，丈夫涉嫌縱火。周宗禎／翻攝

縱火 家暴 台南

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