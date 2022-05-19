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7旬婦偷生鮮食品遭店員活逮 辯「還沒離場不算偷」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄70歲黃姓女子前天獨自前往楠梓區知名量販店，將大批生鮮食品放入私人的手提包中，未結帳準備離去，遭店員察覺當場人贓俱獲；黃女則辯稱，人未離場不算偷竊，願意補結帳，但店員未採信說詞，報警逮人，警詢後，將她依竊盜罪移送。

高雄70歲黃姓女子前天到大賣場行竊，遭店員察覺，報警逮人。記者陳弘逸／翻攝
高雄70歲黃姓女子前天到大賣場行竊，遭店員察覺，報警逮人。記者陳弘逸／翻攝

5月17日晚上9時許，楠梓區知名量販店業者發現，黃女形跡可疑，進入賣場後，將1條蝦仁捲、2塊雞腿排、1塊豬肝、2盒水餃、1條熱狗及2盒挪威鮭魚切片，放入私人手提包中，走出賣場，竊得總市值669元的生鮮食品。

由於黃女將竊得物放入手提包，相當明顯，店員察覺後便默默尾隨，發現黃女將未結帳的生鮮食品，帶出賣場結帳區，並改用手推車裝贓物，又拿4、5個紙箱遮掩，準備轉移至停車場駕車離去。

眼看黃女要操作停車收費機時，店員隨即上前攔人，並於包包中發現竊得的生鮮食品；當下她表示，願意補結帳物品，還說自己仍未離開賣場，並不算偷竊。

黃女的說詞店員並不採信，且認為物品未結帳就放入私人袋中，又攜出結帳區，行為明顯觸法，隨即通報楠梓警分局加昌派出所，警方獲報到場逮人，警詢後，將她依竊盜罪嫌移送。

高雄70歲黃姓女子前天到大賣場行竊，遭店員察覺，報警逮人。記者陳弘逸／翻攝
高雄70歲黃姓女子前天到大賣場行竊，遭店員察覺，報警逮人。記者陳弘逸／翻攝

生鮮 偷竊 量販店

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