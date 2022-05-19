快訊

肯德基改開蛋撻專賣店？外送暴雷販售細節曝光了

同為難民卻是兩種命運？為何波蘭只接納烏克蘭難民

台股早盤挫逾300點失守萬六 台積電開盤下跌15元

攜伴海邊看夕陽、下海嬉戲 女疑溺水失蹤

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮苑港濱海公園附近海域，昨傍晚發生一起女遊客疑下海玩水失蹤意外，警方獲報後知會海巡署官兵並通知救難協會連夜進行搜尋，昨晚10點多因視線不佳收隊時仍無所獲，今天上午將通報搜救直升機大範圍海面繼續搜尋。

據了解，6名男女遊客昨午下班後，相約到苑裡當地出水海邊看夕陽，其中一名26歲會游泳的李姓年輕女子一時興起，獨自下海玩水，直到昨午6點左右，同伴準備離開才赫然發現李女仍未上岸，初步尋找無蹤才驚覺她可能溺水落海，嚇得趕緊報案求援。

同行的蔡姓女子向警方表示，他們共有3男3女，下班後一起相約來附近苑港濱海公園海堤遊玩看夕陽，期間李女未穿著防護裝備自行至海邊游泳，他們發現李女遲未上岸且呼叫她都未回應，直到7點左右天色已黑，才打電話報警。

救難人員搜尋至昨晚10點40分左右，因視不佳及風浪過大停止搜尋任務，今天一早天亮後，消防隊、海巡署人員已集結再次出動執行搜尋。

現場搜救任務直至昨晚10點多因視不佳收兵時仍無所獲。吳傑沐/翻攝
現場搜救任務直至昨晚10點多因視不佳收兵時仍無所獲。吳傑沐/翻攝

海巡署 直升機 溺水

延伸閱讀

純樸眷村+最美夕陽！ 「台中清水」必吃米糕、燒炸粿、擀麵，在地美食跑透透

上海大學畢業游泳考試 改線上作答 網熱議

「合歡山」百分百美景天堂！翻湧雲海、雪景壯觀不已 還有星空絕美銀河

SPA池設備故障害男童溺水 父母求償3400萬僅獲賠1成多

相關新聞

7旬婦偷生鮮食品遭店員活逮 辯「還沒離場不算偷」

高雄70歲黃姓女子前天獨自前往楠梓區知名量販店，將大批生鮮食品放入私人的手提包中，未結帳準備離去，遭店員察覺當場人贓俱獲...

婦想領養小孩卻遇騙徒 詐團用郵局帳戶、醫院地址不詳

苗栗縣警察局竹南分局後龍分駐所18日中午接獲後龍鎮一家金融機構報案，稱說一位婦人疑似遇到詐騙，警員到場處理赫然發現，該名...

人力銀行藏陷阱 求職竟淪車手

不少新鮮人會透過1111等大型求職網找工作，要當心，這些求職平台藏有詐騙集團陷阱，陸續有9名受害者在人力銀行求職卻淪為車...

台南安平清潔隊晚間傳火警 兩輛垃圾車付之一炬

台南市環保局位在安平區安北路的清潔隊隊部，今天晚上8時37分許發生火警，台南消防局救災救護指揮中心據報後出動大批人車前往...

台南休旅車追撞拖板車擦撞護欄 1男1女送醫

台84線台南學甲段今晚發生休旅車疑未注意車前狀況，先追撞拖板車車尾再擦撞護欄，休旅車上一對男女受傷送醫，兩人意識皆清楚，...

新北警追犯嫌沒支援？ 追車一個多小時跨9行政區才逮到

新北市一名毒蟲日前邊騎車邊用手機，遭警方攔查不願就逮，加速油門逃逸更頻頻急煞，企圖甩開追緝。新店分局雙城所長徐彪竣跟段姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。