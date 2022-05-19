攜伴海邊看夕陽、下海嬉戲 女疑溺水失蹤
苗栗縣苑裡鎮苑港濱海公園附近海域，昨傍晚發生一起女遊客疑下海玩水失蹤意外，警方獲報後知會海巡署官兵並通知救難協會連夜進行搜尋，昨晚10點多因視線不佳收隊時仍無所獲，今天上午將通報搜救直升機大範圍海面繼續搜尋。
據了解，6名男女遊客昨午下班後，相約到苑裡當地出水海邊看夕陽，其中一名26歲會游泳的李姓年輕女子一時興起，獨自下海玩水，直到昨午6點左右，同伴準備離開才赫然發現李女仍未上岸，初步尋找無蹤才驚覺她可能溺水落海，嚇得趕緊報案求援。
同行的蔡姓女子向警方表示，他們共有3男3女，下班後一起相約來附近苑港濱海公園海堤遊玩看夕陽，期間李女未穿著防護裝備自行至海邊游泳，他們發現李女遲未上岸且呼叫她都未回應，直到7點左右天色已黑，才打電話報警。
救難人員搜尋至昨晚10點40分左右，因視不佳及風浪過大停止搜尋任務，今天一早天亮後，消防隊、海巡署人員已集結再次出動執行搜尋。
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