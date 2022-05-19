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婦想領養小孩卻遇騙徒 詐團用郵局帳戶、醫院地址不詳

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

苗栗縣警察局竹南分局後龍分駐所18日中午接獲後龍鎮一家金融機構報案，稱說一位婦人疑似遇到詐騙，警員到場處理赫然發現，該名婦人是因善心想領養一名小孩，卻在網路上遇到詐騙集團，幸警方與行員極力勸說，成功阻止匯款，才沒讓婦人損失10萬元辛苦錢。

據警方了解，該婦人想給家中幼兒作伴，才有再領養一名小孩念頭；日前她在瀏覽臉書時，恰好看到一篇送養小孩的貼文，於是加對方「神是最偉大的」LINE的帳號進行洽談，對方稱欲送養的小孩在美國醫院，沒有父母照顧，現況極其可憐，讓婦人動了惻隱之心，很捨不得小孩受苦，對方還提供「小孩」LINE帳號及「小孩老師」Instagram帳號讓婦人聯繫。

「假小孩」稱很想過來臺灣，「假老師」稱因為財產全遭凍結遂無法運用，如果要將小孩送來台灣，需要婦人先匯相關費用至指定帳戶，費用包含須交付美國領養協會新臺幣3萬元，檢疫費用新臺幣2萬元以及機票票價新臺幣5萬元，共計新臺幣10萬元整，因對方不斷催促婦人匯款，婦人於當18日至該金融機構臨櫃匯款。

但對方提供的帳戶竟然是臺灣某郵局帳戶，其所稱的美國醫院也說不清在何處，婦人雖然諸多疑惑，但憐憫之心已掩蓋住疑心，才會進行匯款動作。

所幸承辦行員機警，察覺婦人神情有異後，立即報請警方協助，經警員許培琪與行員一同勸說婦人，告知婦人這明顯是詐騙集團手法之一，且已有很多相關被詐騙案例，婦人才恍然大悟，成功保住辛苦積蓄，沒讓詐騙集團得逞。

竹南警察分局表示，詐騙集團手法百百種，老招新招狂出招，藉此呼籲民眾，為避免被詐騙，絕對不要匯款到陌生帳戶、不要任意點選不明網址連結，更不要提供銀行存簿、密碼或身分證件，心生疑竇時，務必撥打165反詐騙專線或110報案電話詢問查詢，以確保自身財產安全。

承辦行員極力勸說婦人可能是遇上詐騙集團，報請警方協助才成功阻止匯款。記者吳傑沐/翻攝
承辦行員極力勸說婦人可能是遇上詐騙集團，報請警方協助才成功阻止匯款。記者吳傑沐/翻攝
承辦行員機警，察覺婦人神情有異後，報請警方協助才成功阻止匯款。記者吳傑沐/翻攝
承辦行員機警，察覺婦人神情有異後，報請警方協助才成功阻止匯款。記者吳傑沐/翻攝
該名婦人是因善心想領養一名小孩，卻在網路上遇到詐騙集團。記者吳傑沐/翻攝
該名婦人是因善心想領養一名小孩，卻在網路上遇到詐騙集團。記者吳傑沐/翻攝

詐騙集團 美國 警察

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