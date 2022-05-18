新北警追犯嫌沒支援？ 追車一個多小時跨9行政區才逮到

新北市一名毒蟲日前邊騎車邊用手機，遭警方攔查不願就逮，加速油門逃逸更頻頻急煞，企圖甩開追緝。新店分局雙城所長徐彪竣跟段姓警員2人鳴笛跟車，段員因躲避急煞摔車、門牙斷裂，剩下徐彪竣緊追；誇張的是，警匪追逐一路從新店到新莊，再從泰山到北市大同，跨越9個行政區、50公里，歷經1小時6分才將人攔下。

警方調查，胡姓男子（26歲）有毒品前科，8日清晨1點5分，騎車行經新店區安康路一段283巷口時，因騎車違規用手機被警方攔查，孰料胡男不停車，不斷向員警叫囂、謾罵，甚至騎車飆速再故意急煞，極度想躲避查緝。

新店分局雙城派出所長徐彪竣跟另名段姓警員當時結束酒駕勤務返所途中，發現胡男違規上前攔查，段員為了閃避急煞，不慎摔車，手腳多處擦挫傷，門牙也斷裂；徐彪竣當下確認段員安全無虞，跳上機車繼續在後面緊追，同時用無線電呼喊請求支援。

無線電疑似出問題，並未有支援警力加入，徐彪竣獨自1人跟追逾30分鐘，從新店經過中和到板橋，直到海山分局江翠派出所員警巡邏時，聽到徐彪竣喊「快來幫忙」，才有2員加入圍捕。

胡男十分惡劣，在路上不斷蛇行、切換快慢車道，更故技重施「惡意急煞」，海山1員被錯誤引導跟丟，另1員也不慎摔車，最後又剩下徐彪竣1人追車。從板橋到新莊、泰山、五股、蘆洲、三重，最後下橋到北市大同區，終於在民權西路將對方攔下。

胡男下車後仍企圖逃逸，警匪扭打成一團，所幸當時熱心民眾見狀，幫忙壓制，轄區大同分局民族路派出所獲報鬥毆案，也派員到場；警方這才用人數優勢順利逮捕，隨後在他車上查獲安非他命吸食器。

胡男警詢時稱自己從三峽要回新店家的路上，說「莫名其妙，警察要抓我我當然逃」，被依公共危險、妨害公務、傷害及毒品等罪嫌移送法辦；同時被開出14張交通罰單，金額落在5萬2700元至7萬8100元，另遭吊扣牌照6個月。