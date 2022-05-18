新店男子拒捕逃逸 警騎機車狂追40公里逮獲送辦
新北市新店警方日前巡經安康路時，見26歲胡姓男子騎乘機車形跡可疑欲攔查，胡男竟急煞害員警摔車後逃逸，另名員警騎機車狂追約1小時、逾40公里，在台北市大同區逮人送辦。
新北市政府警察新店分局晚間發布簡訊指出，2名員警8日凌晨1時許結束取締酒後駕車勤務，正騎乘警用機車返所途中，見26歲胡姓機車騎士形跡可疑，尾隨欲伺機攔查。
未料胡姓男子竟故意急煞，害其中一名員警摔車倒地，造成門牙斷裂及雙手、右腳等多處擦挫傷，經送新店耕莘醫院安康院區急診救治後並無大礙。
胡男拒捕逃逸，另名員警沿新店、中和、板橋、新莊、泰山、五股、蘆洲、三重等區，一路緊咬猛追到台北市大同區，最後在支援警力協助下順利於民權西路將胡男攔下，並在他車上起出安非他命吸食器。
警方表示，胡男警詢後依公共危險、妨害公務、傷害及毒品危害防制條例等罪嫌送辦，交通違規部分共開立14張罰單。
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