驚險瞬間曝光！新北外送員取餐迴轉 遭後方騎士追撞一度休克

新北市林姓外送員昨天晚上下班後，在路邊買碳烤欲回家休息享用，不料路口迴轉時才剛起步，就被後方綠燈疾駛而過的機車撞飛10公尺遠；撞擊力道大，機車全毀，林男肝肺內出血，一度休克，所幸救治後脫險，詳細肇責尚待進一步釐清。

警方調查，林男（29歲）是外送員，昨天晚上下班後，在新店區安康路和安德街口的一間15元碳烤店買宵夜，買完餐後返家，在路口迴轉欲往三峽方向行駛時，遭到後方許姓男子（20歲）的機車撞上，人車噴飛、倒臥不起。

消防隊昨天晚上10點23分獲報，發現林男血壓量不到，有明顯休克症狀，緊急送醫救治，而許男全身擦挫傷，經攙扶後可以自行爬起；2人到院救治均無礙，惟林男左手腳及腰部骨折，許男則是手部疑似骨折。