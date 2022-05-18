快訊

獨／趙小僑挺30周大肚成功受孕 劉亮佐爆她肝指數飆高

雙北案例「沒一直上升」 柯文哲點出三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚險瞬間曝光！新北外送員取餐迴轉 遭後方騎士追撞一度休克

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市林姓外送員昨天晚上下班後，在路邊買碳烤欲回家休息享用，不料路口迴轉時才剛起步，就被後方綠燈疾駛而過的機車撞飛10公尺遠；撞擊力道大，機車全毀，林男肝肺內出血，一度休克，所幸救治後脫險，詳細肇責尚待進一步釐清。

警方調查，林男（29歲）是外送員，昨天晚上下班後，在新店區安康路和安德街口的一間15元碳烤店買宵夜，買完餐後返家，在路口迴轉欲往三峽方向行駛時，遭到後方許姓男子（20歲）的機車撞上，人車噴飛、倒臥不起。

消防隊昨天晚上10點23分獲報，發現林男血壓量不到，有明顯休克症狀，緊急送醫救治，而許男全身擦挫傷，經攙扶後可以自行爬起；2人到院救治均無礙，惟林男左手腳及腰部骨折，許男則是手部疑似骨折。

警方對2人酒測，均無酒駕，調閱監視器畫面後，將進一步釐清肇責歸屬。據了解，林男迴轉前雖然有擺頭查看，但行駛方向明顯已經違規闖紅燈，而追撞的許男不排除有超速疑慮。

新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝
新北市新店區昨天晚上發生嚴重車禍，場面怵目驚心，所幸傷者救治後脫險。記者翁至成／翻攝

外送員

延伸閱讀

外送員見訂單「這行字」超嗨 她激動喊：天使客人

外送員送餐見門口這一大箱子眼睛亮了 網讚專業：這將是趨勢

他傻眼外送餐點掛門把 網叫屈：不然要放哪？

影／淡水垃圾車左轉未禮讓直行車 22歲外送員撞上喪命

相關新聞

驚險瞬間曝光！新北外送員取餐迴轉 遭後方騎士追撞一度休克

新北市林姓外送員昨天晚上下班後，在路邊買碳烤欲回家休息享用，不料路口迴轉時才剛起步，就被後方綠燈疾駛而過的機車撞飛10公...

影／板橋麵包店一天內二度遭黑衣人砸店 警逮二嫌到案

新北市板橋區一間麵包店日前一天內二度遭黑衣人闖入砸店鬧事，嚇壞店內上門消費客人，逞凶後搭車逃逸，警方以車追人，今天逮獲涉...

小黃女司機遭通緝 買快篩劑併排違停被逮還吃罰單

計程車司機張姓女子因侵占案被通緝，在台北市某藥局購買快篩試劑，違規併排停放計程車；警方盤查發現她是通緝犯，沒有計程車駕駛...

影／男子坐改裝輪椅尬車時速飆到50？ 警：可罰300元

有網友拍到一名男子坐輪椅以高速在街頭行駛，並將影片發布到臉書社團，直說「老闆說被輪椅超車，目測時速50」，該路段被認出是...

老翁放50萬元在陌生人家門口說當「嫁妝」 屋主不敢收

新北市瑞芳區在九份獨居的王老先生，到郵局領出50萬元存款後，把錢放在莊男家門口，並高喊「當嫁妝」就離開。莊男到門邊看到一...

疫情嚴峻仍聚賭！北市警突襲查賭場 賭客尷尬回「都認識應該沒事」

國內新冠肺炎疫情嚴峻，仍有地下賭場流竄聚賭，北市警日前獲報內湖區一處民宅內有麻將賭場，上門搜索果然查獲場主及賭客等5人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。