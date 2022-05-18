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影／板橋麵包店一天內二度遭黑衣人砸店 警逮二嫌到案

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區一間麵包店日前一天內二度遭黑衣人闖入砸店鬧事，嚇壞店內上門消費客人，逞凶後搭車逃逸，警方以車追人，今天逮獲涉案趙姓男子及一名少年二嫌到案，但對犯案原因不肯多說，另有一嫌在逃。全案警方朝毀損、恐嚇及組織犯罪方向全力偵辦中。

新北市板橋區溪北路一間烘焙坊麵包店，本月15日下午1時許，兩名黑衣男子持甩棍闖入店內，先怒嗆，「賣那麼囂張是怎樣？」接著不分青紅皂白一陣亂砸，架上麵包灑落一地；當時有5組客人排隊結帳，均被嚇得不知所措。

兩名黑衣男離去前還敲破店家玻璃敲成蜘蛛網狀，前後過程約20秒，得逞後，黑衣男搭乘一輛白色汽車逃逸，更誇張的是，兩名黑衣男子當天晚上8時許，趁店家打烊時又登門鬧事，向店員說，「朋友吃你們的麵包後拉肚子，叫老闆出來給個交代啦」，等人等到不耐煩，又是一陣亂敲亂砸，行徑相當惡劣。

麵包店第一次遭砸店，陳姓負責人立刻向轄區派出所報案，員警依規定受理回報，孰料不到7小時，警方又再度接獲「被砸店」，認為犯嫌太大膽，立刻組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦。警方根據監視器畫面，鎖定涉嫌動手砸店的趙姓少年及一名成年男子，以車追人，今天前往桃園市中壢區、楊梅區一帶埋伏逮人，但二人到案後均不願多說。

據了解，遭砸店的麵包店跟隔壁住戶因店外監視器遭破壞發生爭執起糾紛，雙方還曾因此鬧上法院，警方懷疑有人幕後有人教唆砸店，將進一步追查釐清確事發原因，全案朝毀損、恐嚇及組織犯罪方向全力偵辦中。

新北市板橋區一間麵包店日前一天內二度遭黑衣人闖入砸店鬧事，嚇壞店內上門消費客人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間麵包店日前一天內二度遭黑衣人闖入砸店鬧事，嚇壞店內上門消費客人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間麵包店日前一天內二度遭黑衣人闖入砸店鬧事，嚇壞店內上門消費客人，逞凶後搭車逃逸，警方以車追人，今天逮二嫌到案，另有一嫌在逃。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間麵包店日前一天內二度遭黑衣人闖入砸店鬧事，嚇壞店內上門消費客人，逞凶後搭車逃逸，警方以車追人，今天逮二嫌到案，另有一嫌在逃。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間麵包店日前一天內二度遭黑衣人闖入砸店鬧事，嚇壞店內上門消費客人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間麵包店日前一天內二度遭黑衣人闖入砸店鬧事，嚇壞店內上門消費客人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間麵包店日前一天內二度遭黑衣人闖入砸店鬧事，嚇壞店內上門消費客人。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區一間麵包店日前一天內二度遭黑衣人闖入砸店鬧事，嚇壞店內上門消費客人。記者王長鼎／翻攝

麵包 監視器

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