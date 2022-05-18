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影／男子坐改裝輪椅尬車時速飆到50？ 警：可罰300元
有網友拍到一名男子坐輪椅以高速在街頭行駛，並將影片發布到臉書社團，直說「老闆說被輪椅超車，目測時速50」，該路段被認出是在台中市北屯區東山路，第五警分局表示，輪椅為醫療輔具，若改裝輪椅動力行駛在道路上，只能依行人未靠邊通行，開罰300元。
臉書「爆廢公社」公社在今天有網友發布一段影片，影片中一名男子坐著輪椅以飛快速度在道路行駛，一度超過在旁的轎車，該名網友留言「公司老闆說他今天被輪椅超車，目測時速50，還會鑽車縫」，引發網友熱議，有人認出該名男子行駛輪椅的路段為台中市東山路一段。
第五警分局表示，此案未接獲民眾檢舉，不過查詢衛福部相關法規，並無動力式輪椅時速限制。依據道路交通管理處罰條例規定，輪椅、動力式輪椅與醫療用電動代步車，在該條例中均屬「行人」延伸的「醫療輔具」範疇。
五分局指出，若以影片中輪椅以快速度行駛部分，在道交條例中並無相關處罰規定，僅能以該條例第78條第1項2款，行人在未劃設人行道的道路不靠邊通行，依法舉發，可開罰300元，不過此案無人檢舉，也不知是何人在何地使用輪椅，暫無告發。
五分局呼籲，使用輪椅、動力式輪椅與醫療用電動代步車在道路上通行時，務必遵守交通規則，不要任意改裝、違規行駛造成他人用路風險。
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