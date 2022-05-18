老翁放50萬元在陌生人家門口說當「嫁妝」 屋主不敢收
新北市瑞芳區在九份獨居的王老先生，到郵局領出50萬元存款後，把錢放在莊男家門口，並高喊「當嫁妝」就離開。莊男到門邊看到一袋現鈔，不明所以，更擔心來源有問題報案。警方沿路調閱監視器畫面，查出王姓老翁身分，發現他疑因失智做出令人費解行為，已通知家屬到派出所領回50萬元。
瑞芳警分局今天表示，莊男昨天報案一大清早有名老人在門外，喊說這筆錢當做嫁妝，然後沒多說什麼話就轉身離開。莊男發現老人掛在大門把手上的塑膠袋內，真有5疊千元大鈔，由於不認識對方，莊男覺得老人家莫名其妙來送錢怪怪的，同時擔心這筆現金有問題，立即通報警方派員協助處理。
瑞芳警分局九份派出所員警到莊家了解原委後，從莊家附近道路監視器畫面，看到老翁步履蹣跚的橫越道路，費力的爬上莊家屋外台階「送錢」。
員警循監視器畫面追查老翁身分，查出他到九份郵局領錢，再透過郵局查出王姓老翁身分。警方聯繫老翁家人得知，老翁疑失智才會外出「亂塞錢」，並通知老翁家人到派出所認領款項。
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