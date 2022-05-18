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影／誤把油門當煞車 新莊女駕車撞貨車
新北市楊姓女子，今天上午駕車行經新莊區中正路，不慎將油門誤當煞車，當場碰撞前方一輛大貨車，所幸發現未波及其他路過人車，現場沒人受傷，肇事雙方沒有酒駕，肇事原因有待警方調查釐清。
據了解，楊姓女子（25歲）今天上午11時左右，駕駛一輛汽車，行經新莊區中正路173號前，疑誤把油門當煞車，碰撞前方一輛由李姓男子（50歲）所駕駛的大貨車，導致楊女座車車頭毀損、保險桿斷裂，大貨車車後桿斷裂，所幸事發後沒有人受傷。
楊女向警供稱，不小心把油門當煞車踩，才會不慎撞到貨車。警對肇事雙方進行酒測，皆無酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。警方呼籲駕駛人，應遵守相關路權規定，以維行車安全。
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