影／誤把油門當煞車 新莊女駕車撞貨車

新北市楊姓女子，今天上午駕車行經新莊區中正路，不慎將油門誤當煞車，當場碰撞前方一輛大貨車，所幸發現未波及其他路過人車，現場沒人受傷，肇事雙方沒有酒駕，肇事原因有待警方調查釐清。

據了解，楊姓女子（25歲）今天上午11時左右，駕駛一輛汽車，行經新莊區中正路173號前，疑誤把油門當煞車，碰撞前方一輛由李姓男子（50歲）所駕駛的大貨車，導致楊女座車車頭毀損、保險桿斷裂，大貨車車後桿斷裂，所幸事發後沒有人受傷。