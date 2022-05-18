影／驚悚！女騎士撞飛捲進車底 命大輕傷

彰化縣田中鎮最近發生一起驚悚車禍，劉姓女子騎機車行經福安路與復興路口時，與小客車相撞，劉女撞飛到引擎蓋上，再落下捲進車底，所幸她戴著安全帽，僅輕傷，讓大家都驚呼「實在命大」。

這起車禍發生在15日凌晨12點多，今天路口監視器畫面曝光，相當驚悚!當時劉女(35歲)騎車從福安路到復興路口時，與行駛在復興路的小客車相撞，只見當時劉女行經到路口時並未減速，直直撞上小客車，並撞飛到小客車引擎蓋上，小客車也來不及煞車，只見劉女落下後直接從引擎蓋落下再被捲進車底，還拖行近5公尺，小客車才停住。

社頭消防分隊接獲通報前往搶救，發現卡在車下的劉女意識清醒，消防隊將劉女救出後，發現她臉部和四肢均撕裂傷，送醫後已無大礙。