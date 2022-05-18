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高雄鑑識小隊長遭控涉嫌肇逃 將函送檢方參辦
臉書「靠北警察」昨PO文指，高雄林園警分局偵查隊鑑識小隊洪小隊長涉嫌駕駛公務車肇逃，但事故雙方早在月前達成和解，如今又被爆料，疑遭同仁檢舉，對此，分局督察組將此案函送地檢署參辦以釐清責任。
這則文於昨晚8時許貼出，內文提到「高潭市林X分局偵查隊鑑識小隊洪小隊長，在今年3-4月間，駕駛偵防車在河堤路上不打方向燈突然靠路邊，導致後方機車煞車不及摔倒」。
PO文稱，該名小隊長沒下車查看對方情況就駕車離開，事後還不敢讓對方知道自己警職身分，認為對方涉嫌駕駛公務車肇事逃逸，分局該依照規定懲處。
經調查後，認定洪小隊長當時有打方向燈，疑似後方騎士速度過快煞車不及才會導致自摔；由於當下並無碰撞，也未察覺後方有人摔倒，直到大寮分駐所獲報到場事故處理，才知悉對方身分。
這起事故於3月22日達成和解，本以為此事就此落幕，昨晚卻遭人貼文指控涉嫌肇事逃逸，由於此案已跟當事人達成和解，也不追究刑事、民事責任，令人懷疑名小隊長，疑遭同仁爆料檢舉，對此，分局督察組將此案函送地檢署參辦以釐清責任。
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