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女大生向男友訴苦後失聯整夜 今愛河再見已成冰冷浮屍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄愛河建國橋附近，今天上午9時許發現一具女性浮屍，警消獲報後到場打撈，但女子上岸後明顯無呼吸心跳，確認身亡；據了解，死者潘女年僅22歲，還在就讀大學，疑昨天精神狀況不好，才在愛河落水，詳細原因待調查釐清。

據了解，潘女昨天因心情不好，曾打電話給男友訴苦，但言語間透露焦慮，男友擔心發生意外，通報潘女的胞姊協助；但潘女胞姊昨晚間聯絡潘女，潘卻始終未接電話，潘昨晚曾表示要到蓮池潭走走，家人深夜在蓮池潭附近找人，也未見潘女身影。

今清晨5時許，潘女男友連夜從北部南下，跑到愛河附近找人，在建國橋附近河畔找到潘女物品，通報警消協尋，卻未見女友身影，直到上午9時許，有民眾經過三民區建國橋時，發現橋下有一女子漂浮在河道上。警消獲報後到場救人，但女子上岸時已無生命跡象，身體無外傷。

警方確認身分後，死者為昨天失聯的潘女。家屬對於死因未多做表示，潘女疑精神狀況不佳，過去曾有輕生紀錄，檢警將進一步相驗了解死因。

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昨晚失聯的潘姓女大生，今天在愛河被人發現落水，已明顯死亡。圖/讀者提供
昨晚失聯的潘姓女大生，今天在愛河被人發現落水，已明顯死亡。圖/讀者提供

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