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嫌通訊行施工不佳 婦人心慌摔斷玉鐲要求償 法官判駁回

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

蔡姓女子前年委託一間通訊公司，由許姓男子到蔡的住處加裝兩個監視器攝像鏡頭，但剛裝完就有一個鏡頭不能使用，另一個呈黃色畫面。蔡多次聯繫許要求修復對方卻不理，導致蔡整天心神不寧，甚至貧血頭暈不慎跌倒摔斷價值8萬元的玉鐲，氣的提告求償21萬多元；但法官認為，蔡的主張無理，全案駁回。

蔡女主張，許男到她的住處加裝兩個監視器攝像鏡頭，起初發現監視器主機有問題須拆回維修，之後送回施工，剛加裝的兩個鏡頭就有一個無法看，另個還呈黃色畫面，她多次聯繫許都遭無視，但她已將1萬2000元工程款給許，因對方遲無法修復鏡頭，使她身心壓力大，睡不安寧，更貧血頭暈跌倒，不但左手受傷，連在香港買價值8萬元的玉鐲也摔斷，因此，向法院請求精神賠償12萬元、返還承攬報酬1萬2000元及玉鐲損害8萬元，共21萬2000元。

許男則說，監視器設備是蔡女的，他只負責維修，且當時是蔡自己爬上天花板摔下來，為什麼要他負責？當時他去檢查時監視器都不能看，後來發現是主機壞掉，要拆下來送總公司維修，維修後要裝設回去才能確認是鏡頭還是線路有問題，但裝設後鏡頭和線路都被老鼠咬掉。蔡要求他裝非法裝備，遭他拒絕，工程才會停擺。

法官指出，蔡女主張曾多次催許男將未完工的工程進行修繕，但遭許否認，且針對該部分主張蔡未能舉證，真實性存疑。而許男則提出請款單為證，代表工程已完工，反倒是蔡無法提出證明工程有瑕疵。

另外，蔡女主張因許男無法修復好監視器鏡頭，導致無法安穩睡覺，身心壓力造成貧血頭暈摔倒摔斷玉鐲，但蔡無法有單據證明玉鐲的價值，且該玉鐲已經戴10幾年，因此蔡主張許應賠償玉鐲損失，這部分難以採信。

法官認為，該案蔡女雖主張許男未修好監視器鏡頭，造成其身心損害還摔斷玉鐲，但根據蔡的陳述，卻不涉及與身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操受到不法侵害，因此全案駁回。

蔡女多次聯繫許男要求修復對方卻不理，導致蔡整天心神不寧，甚至貧血頭暈不慎跌倒摔斷價值8萬元的玉鐲，氣的提告求償21萬多元；但法官認為，蔡的主張無理，全案駁回。圖／報系資料照
蔡女多次聯繫許男要求修復對方卻不理，導致蔡整天心神不寧，甚至貧血頭暈不慎跌倒摔斷價值8萬元的玉鐲，氣的提告求償21萬多元；但法官認為，蔡的主張無理，全案駁回。圖／報系資料照

監視器 香港

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