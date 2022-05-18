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男友晚歸起爭執 女遭持玻璃碎片砍斷手筋毆至腦震盪

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

鄭姓女子因與男友爭吵，遭毆打並以碎玻璃割斷手筋，緊急送醫治療，其父獲悉後立刻報警提告，警方前天循線將張姓男子拘捕到案，依殺人未遂、恐嚇罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，32歲鄭女與33歲張姓男子在夜店認識並交往，卻時常因張男在夜店擔任安管經常晚歸，雙方激烈爭吵。

兩人5月15日凌晨又在租屋處爆發口角，張男出手痛毆並持電風扇攻擊鄭女，過程中因激烈推擠，房間內玻璃被撞破，張男還持玻璃碎片砍向鄭女，導致鄭女左手手筋被砍斷、頭部腦震盪、全身受多處挫傷，急送馬偕醫院開刀治療。

鄭女父親當晚深夜前往台北市大同警分局，代鄭女報案提告，警方隔日凌晨循線將張男拘捕到案，張男供稱與鄭女爭吵但無砍人情事，否認犯行，由於相關跡證明確，警詢後依法送辦，待鄭女狀況恢復後將進一步釐清案情。

警方將張男拘捕到案。記者李隆揆／翻攝
警方將張男拘捕到案。記者李隆揆／翻攝

夜店 房間 恐嚇

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