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嫌對面大樓「燈光太亮」報警 男子反被查出通緝身分遭逮

聯合報／ 記者林保光／即時報導

因案通緝中的林姓男子，嫌住處對面大樓的陽台燈刺眼，昨天到大樓要求住戶熄燈，但被大樓管理攔阻，與管理員僵持不下，憤而報警處理。警方到場安撫他的情緒後，要登記報案資料，發覺他受通緝，林才想起自己涉案通緝，隨警方歸案。

據了解，51歲的林姓男子涉毀損案，3月28日經高雄地檢署發布通緝，他落腳高雄市前金區市中一路，因認為對面大樓有1住戶開陽台燈，長時間不熄燈，影響他休息，昨天才到對面大樓，要上樓找住戶理論。大樓管理員問出林的來意，婉拒他上樓，他火氣上升， 與管理員起爭執，他馬上報警處理。

高雄市警新興分局員警到場，請管理員勸說住戶，後來員警要林示出身分證件，供警方登錄受理民眾報案紀錄，警方查詢警用小電腦，才發覺林被通緝中，要求他隨同警方回派出所，林愣了一下，才想到自己居然忘了有案有結，已經被通緝，也配合警方歸案。

林姓男子（右）嫌住處對面大樓的陽台燈刺眼，報警處理，反而被警方查出通緝身分。記者林保光／翻攝
林姓男子（右）嫌住處對面大樓的陽台燈刺眼，報警處理，反而被警方查出通緝身分。記者林保光／翻攝

通緝 高雄市 身分證

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