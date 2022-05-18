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單車「慢」遊大馬路 他被員警勸導意外曝通緝犯身分
桃園市卓姓男子今天凌晨騎著腳踏車行經桃園區介壽路段，因車速緩慢引起巡警關切，遭到攔停勸導；警方查證身分時，發現他因涉及詐欺案遭台北地方法院發布通緝中，依法宣讀權利後逮捕並解送歸案。
桃園警分局指出，大樹派出所員警黃書賢及蔡家奇今天1時30分許巡邏經過介壽路，發現一名男子騎著腳踏車在車道上緩慢行進，由於時值深夜天色昏暗，路上行車速度又快，員警擔心引發交通事故，立即上前將他攔下勸導。
騎士桌姓男子（43歲）表示，自己剛下班要回家，想說車流不多，就在路上慢慢騎。
員警依法查證身分，發現卓男因涉及詐欺案遭台北地方法院發布通緝中；卓聽了嚇一跳，表示「年初有準時去開庭」，納悶怎麼會被通緝，隨後想起自己很久沒回家，或許因此沒收到通知，最後被員警依法逮捕並解送歸案。
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