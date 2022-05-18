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台中男童發燒、抽搐 警助開道送醫...男童檢後竟確診

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區一位市民的10歲兒子昨突然全身抽搐又發高燒，因擔心染疫，立即開車和妻子一起載著兒子要去醫院，並請霧峰警分局成功派出所員警協助開道。員警見狀，立即以警車開道協助送往亞洲大學附屬醫院，順利讓男童在最快時間內就醫。

據了解，男童到院後，發燒到37度多，經PCR採驗確診。其父說，兒子因學校有疫情而停課在家，還好警方即時協助，才幫助兒子順利就醫，十分感謝。

警方說，當時是中午12時許，路上車多，警員考量路上車多以及這位市民說兒子有發燒和抽搐情形，已非一般的病情，考慮若再通知救護車恐會來不及，因此為爭取送醫時間，立即由警員王啟仲駕駛巡邏車一路開警示燈、鳴警報器開道，避開了路口號誌，約5分鐘即把男童順利護送到醫院急救。

霧峰分局長李建興表示，行政院院長於防疫會議中指示，疫情期間各警察機關遇有民眾急病需到院就醫而請求開道護送時，應本於急難救助之精神，全力協助安全護送及縮短送醫時間。

台中市霧峰警分局以警車開道協助送醫，順利讓男童在最快時間內就醫。圖／警方提供
台中市霧峰警分局以警車開道協助送醫，順利讓男童在最快時間內就醫。圖／警方提供

發燒 疫情

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