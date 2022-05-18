台南男持刀連跑兩店喊搶劫 分文未取...竟是為求入獄

53歲張姓男子在外積欠大筆債務無力償還，前天持刀前往華平路上某火鍋店飽餐一頓後，在外觀察約10分鐘重返店內，拿出菜刀向店員示意要搶劫，經店員苦苦哀求不要行搶，他碰壁後轉向附近超商行搶，遭店員喝止「搶劫一定不會成功」，他才坦言想吃牢飯躲債，經警到場送辦。

台南市警四分局16日凌晨4時接獲民眾報案稱，有名男子持刀在超商行搶未果，遭店員喝止後在現場久候不肯離去，警方接獲報案立即通報線上巡邏警力到場，當場查獲張男，並將人帶返安平派出所詢問。

警方調查，張男前天凌晨持刀前往華平路上的火鍋店欲行搶，進入店內後點了一鍋豬肉火鍋，飽餐一頓後，在火鍋店外觀察約10分鐘，再度進入店內，拿出菜刀向在櫃檯的店員示意要搶劫，未料，該店員苦苦哀求不要為難他，還說不會報警，張男見狀作罷，離開現場。

他又轉向附近超商欲行搶，進入超商後隨即要求店員交付財物，店員表示，這裡屬熱門地段，隨時都有客人進出，搶劫一定不會成功；他只好向店員表示，自己無意行搶，只因為欠債走投無路，希望店員打電話報警，讓他可以吃牢飯躲債。