慣竊持萬用鑰匙搜刮機台錢箱 頭戴安全帽仍被警認出

高雄31歲蔡姓男子為楠梓區慣竊，曾犯下至少3起娃娃機錢箱竊案，日前又持萬用鑰匙再犯得手約1萬元，不到兩天就花光；業者驚覺遭竊報警，隨即遭警方認出竊嫌身分，並通出蔡男到案說明，警詢後，將他依竊盜罪函送。

楠梓警分局楠梓派出所5月14日下午4時，接獲轄內娃娃機台業者報案稱，有一名頭戴紅色安全帽的男子疑用機台「同號鎖」的萬用鑰匙，搜刮多台娃娃機錢箱，損失約1萬元。

由於蔡男是轄內慣竊，這兩個月來，至少再楠梓區娃娃機店行竊至少3次，員警一眼就認出他，並隨即通知人到案說明。