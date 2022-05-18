聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／荒唐油罐車！打右轉燈卻搶黃燈左轉 害2機車慘摔
新北市五股區成泰路三段，昨天深夜11時許有1輛台塑石油的油罐車，搶黃燈猛然左轉成洲六路，害對向2輛機車的騎士嚇到滑倒撞車。警方調閱監視器發現，油罐車當時打右轉方向燈卻左轉，有打等於沒打，將開罰。
這起車禍發生在昨晚11時21分，53歲戴姓司機駕駛曳引油罐車準備到泰山區卸油，行經五股區成泰路三段，前方路口號誌已經轉為黃燈，他反而加速猛然左轉成洲六路。
油罐車對向2名同為23歲、同樣姓林的男子，各騎1輛機車準備一起到八里地區訪友，高速直行看見前方路口轉為黃燈，顯然也沒打算減速停下。
當突然發現曳引車頭轉向，嚇到自摔倒地，其中1輛機車滑行撞上油罐車右側輪胎前方，幸好沒有捲進車底，2人渾身擦挫傷，被救護車分別送往淡水馬偕及北市新光醫院，均無生命危險。
警方事後檢視路口監視器畫面，發現油罐車當時打右轉方向燈，卻在路口搶黃燈左轉，推測司機一時手忙腳亂打錯燈，有打等於沒打，將依道路交通管理處罰條例第42條開罰，不依規定使用燈光，可處1200元以上3600以下罰鍰。
且油罐車在紅燈亮起時，只有部分車頭越過停止線，涉嫌闖紅燈，但這部分過去判例爭議較多，警方將更仔細採證，再決定是否開罰。然已釀成事故使人受傷，還是可能涉犯疏於注意車前狀況的過失，仍將面臨民事及刑事責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言