影／荒唐油罐車！打右轉燈卻搶黃燈左轉 害2機車慘摔

新北市五股區成泰路三段，昨天深夜11時許有1輛台塑石油的油罐車，搶黃燈猛然左轉成洲六路，害對向2輛機車的騎士嚇到滑倒撞車。警方調閱監視器發現，油罐車當時打右轉方向燈卻左轉，有打等於沒打，將開罰。

這起車禍發生在昨晚11時21分，53歲戴姓司機駕駛曳引油罐車準備到泰山區卸油，行經五股區成泰路三段，前方路口號誌已經轉為黃燈，他反而加速猛然左轉成洲六路。

油罐車對向2名同為23歲、同樣姓林的男子，各騎1輛機車準備一起到八里地區訪友，高速直行看見前方路口轉為黃燈，顯然也沒打算減速停下。

當突然發現曳引車頭轉向，嚇到自摔倒地，其中1輛機車滑行撞上油罐車右側輪胎前方，幸好沒有捲進車底，2人渾身擦挫傷，被救護車分別送往淡水馬偕及北市新光醫院，均無生命危險。

警方事後檢視路口監視器畫面，發現油罐車當時打右轉方向燈，卻在路口搶黃燈左轉，推測司機一時手忙腳亂打錯燈，有打等於沒打，將依道路交通管理處罰條例第42條開罰，不依規定使用燈光，可處1200元以上3600以下罰鍰。