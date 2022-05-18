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高雄警處理命案返途出車禍 警車追撞3車

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄1名罹癌女子昨天在住處死亡，頸部有勒痕，娘家人對她的死因有異議，報警處理。員警前往殯儀館相驗後，返回派出所途中，未及時煞車，撞上前方車輛，造成含警車在內共4輛車受損，幸無人傷亡，肇事原因待警方釐清。

據了解，高雄市前鎮區草衙地區1名女子在住處死亡，丈夫向警方說她上吊，但住北部的娘家人獲悉，趕下高雄，認為她罹癌末期，不應該走絕路，向警方提出異議，昨天下午2點，檢警在高雄市立殯儀館相驗，初步認定女子自殺。

前鎮警分局草衙派出所林姓警員在相驗結束後，昨天下午近5點自殯儀館開警車準備回派出所，卻在高雄市鳥松區本館路，疑煞車不及，撞上前方吳姓男子駕駛的白色轎車，吳的車再追撞前方黃姓、徐姓2女子所開的2輛轎車，僅4車受損，無人受傷，但造成本館路塞車。

警方今天表示，林姓警員及前方3輛車駕駛人酒測值皆為零，相關肇事責任由仁武交通分隊測繪後，確實肇事原因送由交通大隊進一步分析。

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林姓警員處理命案後回程休途中，駕駛警車不慎追撞前方3輛轎車。記者林保光／翻攝
林姓警員處理命案後回程休途中，駕駛警車不慎追撞前方3輛轎車。記者林保光／翻攝

殯儀館 高雄市 罹癌

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