烏來土石崩落 張震嶽拍廣告受困開直播喊「真大顆」

新北市烏來區信福路隧道，昨天晚上近10點發生土石崩塌，雖無人傷亡，但數噸重巨石掉落在柏油路上，造成全線道路封閉；巧的是，當時知名歌手張震獄正好在烏來拍攝廣告，返程途中「意外受困」。

據了解，張震嶽在土石崩塌後不久就經過，立刻在個人臉書開直播喊「實在太過驚險，遇到非常大顆的落石，很誇張欸」。由於山上訊號不好，不到兩分鐘就斷訊，斷訊後張震嶽再開直播，只見他跟團隊已經退到安全的地方，並拍攝怪手正在搶通的畫面，強調「很大顆餒，真的很誇張」。

張震嶽直播時間約14分鐘，影片中可以看到他心情還算不錯，開玩笑說自己是「特派員」，為大家報導第一手消息，更唱起歌來。

張震嶽透露，17日早上11點跟團隊上山來福山拍廣告，當天晚上9點多收工回程，途中就發現落石佔據了兩線道，因此受困，直呼「不是小石頭，是大石頭」，也說「自己很想趕快回家」，更不斷強調「這真的很驚險，太誇張了」。