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山區降雨南橫多處落石　基於安全考量明延後開放時間

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

梅雨鋒面影響，山區連日陰雨，甲仙工務段今天派出工程及保全人員沿線巡查路況，發現多處落石，經動員機具搶修，已陸續排除，但深夜仍有降雨造成零星落石，考量通行安全，將於明早持續落石清除，開放時間調整至9時至下午2時前進入。

513梅雨鋒面影響，累積降雨量超過300mm，今天經工程及保全人員沿線巡查南橫公路上有多處落石，入夜後，又有降雨再度導致零星落石，考量人員安全，甲仙工務段已派員守視警戒，預計明早持續排除落石。

甲仙工務段指出，考量相關人員及通行安全，將於明晨持續落石清除任務，開放時間調整至上午9時至下午2時前進入，以確保路況安全，並於下午5時前離開管制路段。

甲仙工務段提醒，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，建議用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

513梅雨鋒面影響，累積降雨量超過300mm，今天南橫公路上仍多處落石。圖／甲仙工務段提供
513梅雨鋒面影響，累積降雨量超過300mm，今天南橫公路上仍多處落石。圖／甲仙工務段提供
513梅雨鋒面影響，累積降雨量超過300mm，今天南橫公路上仍多處落石。圖／甲仙工務段提供
513梅雨鋒面影響，累積降雨量超過300mm，今天南橫公路上仍多處落石。圖／甲仙工務段提供
513梅雨鋒面影響，累積降雨量超過300mm，今天南橫公路上仍多處落石。圖／甲仙工務段提供
513梅雨鋒面影響，累積降雨量超過300mm，今天南橫公路上仍多處落石。圖／甲仙工務段提供
513梅雨鋒面影響，累積降雨量超過300mm，今天南橫公路上仍多處落石。圖／甲仙工務段提供
513梅雨鋒面影響，累積降雨量超過300mm，今天南橫公路上仍多處落石。圖／甲仙工務段提供

落石 梅雨 保全

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