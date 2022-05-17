海巡KUSO白楊戀「分手」 白雲拍片回應她爆笑演出

資深藝人白雲、楊繡惠在臉書忽爾宣布戀情，忽爾又在海際宣布分手，成為社群焦點。海巡署長室Coast Guard臉書粉專今以「白楊戀」「分手」背景，KUSO宣傳切莫「失戀跳海」，結果貼文釣出白楊兩人再到海際演出爆笑短片，回應海巡貼文。

海巡署長室Coast Guard臉書粉專今天以「我們和平分手了。」為題貼文表示：前兩天受到大家整晚熱烈祝福的「白雲大哥與繡惠姐閃電戀情」，隔天一早卻突然在海邊和平分手。

貼文打趣說：其實，愛情就是這樣，就算曾經兩個人熱愛著105度的彼此，最後也可能獨自一個人承受著10.5度的冰冷海風。

貼文「認真」地說，但是這次兩位我們敬愛的資深藝人，為大家做出了最優秀的示範：他們沒有互相憎恨，也沒有獨自流淚，而是選在一個廣闊的海邊，感謝生命中遇見彼此，儘管沒有在一起，依然還是最平凡的朋友。

貼文最後揭露欲傳達的訊息表示：「失戀跳海」一直都是海巡救難的主要原因之一，如果有一天你也遇上同樣的困難，請試著想起「白楊之戀」曾經帶給我們那份滿是笑聲的遼闊。貼文同時標註「生命一定可以找到出路」、「海巡報案專線118」等語，同時以白楊兩人在海邊宣稱分手的背影圖作了主題畫。

海巡署的貼文釣出白雲本尊親自在臉書粉專回應，白雲貼文先問候「海巡署的同仁們，你們辛苦了！」並進一步表示：分手能和平落幕，還真的是在少數，情侶吵架，失戀跳海！理智線全斷光，誰還會記得，告示牌寫什麼嘛？為何會這麼說？來，我們看下去。

白雲和楊繡惠特別到海際拍攝短片，片中白雲指責楊「妳卡差不多咧」，楊嗲聲鬧稱「你怎麼不去跳海？」白雲正色回以「我本來要跳了，但那邊有個牌子寫禁止下水」。短片回應了海巡宣傳主題。

白雲貼文同時TAG：「這也是個正面教材」、「愛惜自己」、「珍惜生命」等語。

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