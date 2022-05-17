知名山友「洗衣粉哥」獨攀大雪山失聯 7個月後尋獲已成白骨
羅姓男子登山時攜帶洗衣粉，被山友稱為「洗衣粉哥」，他去年9月獨攀大雪山，卻失聯近7個月，今年4月巡山員在和平區釜碗山西峰發現他的遺體已成白骨，由直升機吊掛下山。
羅男去年9月獨攀大雪山，10月3日發出最後一通訊息後失聯，羅男家人在社群網站「登山借問站」留言請山友協助，仍未發現羅男蹤影。
台中市消防局今天接受中央社記者電訪表示，今年4月26日，接獲東勢林管處巡山員報案，在釜碗山西峰發現一具男子遺體，分2梯次共派遣8人上山協助，搜救人員將遺體移至吊掛點，由直升機吊掛下山，遺體交由警方後，證實為失聯近7個月的羅男。
搜救人員指出，在釜碗山林班地發現羅男遺體時已成白骨，所在處並非一般的登山路徑。據了解，羅男每次登山都會穿皮鞋、西裝褲，隨身攜帶洗衣粉、白米等，是登山臉書社團的話題人物，山友稱「洗衣粉哥」。
他在去年9月從大雪山230林道攀登雪山，10月3日最後一次發訊息，指稱預計目的地要到武陵農場，未料卻失去聯繫，直到今年4月26日被巡山員在釜碗山發現，當時他已成一具白骨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言