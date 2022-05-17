知名山友「洗衣粉哥」獨攀大雪山失聯 7個月後尋獲已成白骨

羅姓男子登山時攜帶洗衣粉，被山友稱為「洗衣粉哥」，他去年9月獨攀大雪山，卻失聯近7個月，今年4月巡山員在和平區釜碗山西峰發現他的遺體已成白骨，由直升機吊掛下山。

羅男去年9月獨攀大雪山，10月3日發出最後一通訊息後失聯，羅男家人在社群網站「登山借問站」留言請山友協助，仍未發現羅男蹤影。

台中市消防局今天接受中央社記者電訪表示，今年4月26日，接獲東勢林管處巡山員報案，在釜碗山西峰發現一具男子遺體，分2梯次共派遣8人上山協助，搜救人員將遺體移至吊掛點，由直升機吊掛下山，遺體交由警方後，證實為失聯近7個月的羅男。

搜救人員指出，在釜碗山林班地發現羅男遺體時已成白骨，所在處並非一般的登山路徑。據了解，羅男每次登山都會穿皮鞋、西裝褲，隨身攜帶洗衣粉、白米等，是登山臉書社團的話題人物，山友稱「洗衣粉哥」。