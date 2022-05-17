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知名山友「洗衣粉哥」獨攀大雪山失聯 7個月後尋獲已成白骨

中央社／ 台中17日電

羅姓男子登山時攜帶洗衣粉，被山友稱為「洗衣粉哥」，他去年9月獨攀大雪山，卻失聯近7個月，今年4月巡山員在和平區釜碗山西峰發現他的遺體已成白骨，由直升機吊掛下山。

羅男去年9月獨攀大雪山，10月3日發出最後一通訊息後失聯，羅男家人在社群網站「登山借問站」留言請山友協助，仍未發現羅男蹤影。

台中市消防局今天接受中央社記者電訪表示，今年4月26日，接獲東勢林管處巡山員報案，在釜碗山西峰發現一具男子遺體，分2梯次共派遣8人上山協助，搜救人員將遺體移至吊掛點，由直升機吊掛下山，遺體交由警方後，證實為失聯近7個月的羅男。

搜救人員指出，在釜碗山林班地發現羅男遺體時已成白骨，所在處並非一般的登山路徑。據了解，羅男每次登山都會穿皮鞋、西裝褲，隨身攜帶洗衣粉、白米等，是登山臉書社團的話題人物，山友稱「洗衣粉哥」。

他在去年9月從大雪山230林道攀登雪山，10月3日最後一次發訊息，指稱預計目的地要到武陵農場，未料卻失去聯繫，直到今年4月26日被巡山員在釜碗山發現，當時他已成一具白骨。

林務局東勢林區管理處巡山員在台中市和平區釜碗山西峰發現羅姓男子遺體，消防局派員協助將遺體移至吊掛點，由直升機吊掛下山。 圖／中央社
林務局東勢林區管理處巡山員在台中市和平區釜碗山西峰發現羅姓男子遺體，消防局派員協助將遺體移至吊掛點，由直升機吊掛下山。 圖／中央社

雪山 山友 直升機

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