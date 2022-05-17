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快篩陽去採檢車遭拖吊 新北警局：特殊情況將不拖

聯合報／ 記者劉懿萱張睿廷／新北即時報導

國內疫情嚴峻，到醫院求診、PCR篩檢大排長龍已是常態。國民黨議員劉美芬今在議會指出，民眾因收費停滿，轉而將機車停在人行道卻遭拖吊。雖違規停車屬實，理應受罰，若讓快篩陽性者被迫轉換交通工具，恐成為病毒傳播者。新北市警察局長黃宗仁表示，上週曾討論因疫情特殊狀況不應拖吊，但警局並未正式公告，是否改成以開單取代拖吊會再研議。

劉美芳表示，有民眾反映亞東醫院的收費停車位爆滿，於是不少人將機車停放在人行道上遭拖吊，民眾質疑這些車主中可能有不少是確診者，但摩托車被拖吊走，恐讓快篩陽性者改搭捷運、公車，或坐計程車去拖吊場牽車，造成他人染疫的風險。

劉美芳說，亞東醫院前的機車拖吊情形，也可能是任何醫院附近都會出現的狀況。違規停車屬實，理應受罰，然而染疫人數居高不下，是否有其他的作法，讓快篩陽性者不要因此被迫轉換交通工具。

劉美芳指出，疫情嚴重之際，是否在醫院周遭，以拍照舉發的開單方式取代拖吊，減少違規的確診者去搭乘其他交通工具，而把病毒傳染給他人的機會。

新北市警察局長黃宗仁表示，上週曾討論因應疫情的特殊狀況不應拖吊，但警察局並未正式公告。至於是否未來會改以開單取代拖吊的方式，黃則回應「會再研究」。

新北議員劉美芳針對違停機車質詢。圖／擷取自新北議會直播
新北議員劉美芳針對違停機車質詢。圖／擷取自新北議會直播
機車違停在人行道上遭拖吊。圖／劉美芳提供
機車違停在人行道上遭拖吊。圖／劉美芳提供

快篩陽性 疫情

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