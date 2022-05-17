男搭北捷把玩鐵鎚6秒嚇壞乘客 座位旁無人獲不起訴
杜姓男子搭捷運時，突然從隨身包包內拿出1支鐵鎚，揮舞把玩長達6秒，依恐嚇公眾危險罪送辦；台北地檢署開庭時，杜男辯稱當時要從包包內找健保卡，才會將修理單車的鐵鎚拿出來；檢方考量杜男座位旁沒有其他乘客，難證明有危害公眾安全的主觀犯意，處分不起訴。
今年2月28日下午2時許，杜男搭乘北捷淡水象山線，獨自坐在緊鄰博愛座旁邊的靠窗座位，列車從北投站開往大安站行駛途中，杜男突然從包包內拿出１支鐵槌，揮舞把玩約6秒後，才將鐵鎚放回包包內，過程全被其他乘客目睹。
北捷行控中心接獲報案，派員搭上杜男所搭乘的列車，緊盯杜男舉止，不過當時杜男已沒再拿出鐵鎚，北捷職員一路跟著杜男在大安站下車，隨即上前詢問，是否攜帶鐵鎚搭乘捷運，杜男承認有攜帶；此外，另有其他乘客提供杜男在車廂內把玩鐵鎚影像，北捷因此報警處理。
杜男偵訊時否認有恐嚇公眾犯意，辯稱是單車維修員，包包內的鐵鎚則是用來修理單車的工具，當時要從包包內找健保卡，才會將鐵鎚先拿出來把玩。
檢方認為，杜男行為雖不妥，但比對北捷提供的相關影像後，沒發現杜男拿鐵鎚朝著其他乘客揮舞，難證明他主觀上有恐嚇公眾的犯意。
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