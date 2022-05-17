快訊

出手分散PCR人潮？新北批打擊醫護士氣 王必勝這樣說

納豆一夜換7次尿布 誤認依依是護士還問：怎能打病人？

加州教會槍擊案凶嫌曾任職輔大 校方：擔任1年講師

男搭北捷把玩鐵鎚6秒嚇壞乘客 座位旁無人獲不起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

杜姓男子搭捷運時，突然從隨身包包內拿出1支鐵鎚，揮舞把玩長達6秒，依恐嚇公眾危險罪送辦；台北地檢署開庭時，杜男辯稱當時要從包包內找健保卡，才會將修理單車的鐵鎚拿出來；檢方考量杜男座位旁沒有其他乘客，難證明有危害公眾安全的主觀犯意，處分不起訴。

今年2月28日下午2時許，杜男搭乘北捷淡水象山線，獨自坐在緊鄰博愛座旁邊的靠窗座位，列車從北投站開往大安站行駛途中，杜男突然從包包內拿出１支鐵槌，揮舞把玩約6秒後，才將鐵鎚放回包包內，過程全被其他乘客目睹。

北捷行控中心接獲報案，派員搭上杜男所搭乘的列車，緊盯杜男舉止，不過當時杜男已沒再拿出鐵鎚，北捷職員一路跟著杜男在大安站下車，隨即上前詢問，是否攜帶鐵鎚搭乘捷運，杜男承認有攜帶；此外，另有其他乘客提供杜男在車廂內把玩鐵鎚影像，北捷因此報警處理。

杜男偵訊時否認有恐嚇公眾犯意，辯稱是單車維修員，包包內的鐵鎚則是用來修理單車的工具，當時要從包包內找健保卡，才會將鐵鎚先拿出來把玩。

檢方認為，杜男行為雖不妥，但比對北捷提供的相關影像後，沒發現杜男拿鐵鎚朝著其他乘客揮舞，難證明他主觀上有恐嚇公眾的犯意。

杜姓男子搭捷運時，突然從隨身包包內拿出1支鐵鎚，揮舞把玩長達6秒，依恐嚇公眾危險罪送辦。北捷示意圖，非新聞當事人。 中央社
杜姓男子搭捷運時，突然從隨身包包內拿出1支鐵鎚，揮舞把玩長達6秒，依恐嚇公眾危險罪送辦。北捷示意圖，非新聞當事人。 中央社

北捷 恐嚇

延伸閱讀

門戶計畫啟航 大台中轉運中心將動工 串連台鐵、捷運將成運輸樞紐

女乘客心臟病發倒北捷車廂內 捷警即刻救援搶命

安坑輕軌通車在即 新北捷運釋出160個職缺起薪35K

崩潰！Steam雞蛋版鐵鎚爬山《Egg Over It》公開 當顆滾蛋還是亂跳的蛋？

相關新聞

竊盜通緝送基隆看守所猝死 家屬控：送藥打胰島素被拒

李姓40多歲男子因竊盜通緝14日被警方查獲，解送基隆地檢署歸案後送進基隆看守所，昨天身體不適送醫不治。李男快篩和PCR均...

台3線獅潭路段 大型重機騎士疑擦撞電桿摔車命危

23歲簡姓男子今天下午駕駛大型重機沿台3線公路南下，行經獅潭鄉豐林村路段時，疑似右轉彎不慎擦撞路旁電桿，摔車向前滑行撞上...

男搭北捷把玩鐵鎚6秒嚇壞乘客 座位旁無人獲不起訴

杜姓男子搭捷運時，突然從隨身包包內拿出1支鐵鎚，揮舞把玩長達6秒，依恐嚇公眾危險罪送辦；台北地檢署開庭時，杜男辯稱當時要...

女大生在車站倚牆休憩 被閉店員工用鐵捲門壓傷獲賠

王姓女大生2019年5月晚間因疲憊坐在板橋車站一樓東出口旁的化妝用品店前睡著，店長翁女晚間10點閉店時，未注意店門口狀況...

賭場藏鐵皮違建工廠內 土城警提報市府強拆

新北市土城警方日前破獲永豐路上的一間職業賭場，犯嫌以鐵皮工廠掩人耳目，由於該工廠是鐵皮違建，警方要求屋主限期拆除，昨天完...

影／新北男違規遭攔裝乖稱剛搬來 下秒爆氣嗆「針對我？」

新北市一名25歲魏姓男子日前行經汐止區大同路二段違規左轉禮門街，被執勤員警攔下，他起初態度裝乖，稱「剛搬家不熟路況」，見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。