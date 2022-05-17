女大生在車站倚牆休憩 被閉店員工用鐵捲門壓傷獲賠

王姓女大生2019年5月晚間因疲憊坐在板橋車站一樓東出口旁的化妝用品店前睡著，店長翁女晚間10點閉店時，未注意店門口狀況就將鐵捲門放下，導致女大生被壓傷，送醫後疑似有頸部、胸椎等骨折。法官認為翁女在鐵捲門未完全關閉時便進入店鋪，直到保全通知才知道鐵捲門壓傷人，涉有過失，判翁女需與化妝品公司連帶賠償女大生73萬餘元。

女大生提告，主張她2019年5月29日晚間因疲憊，坐在板橋車站一樓化妝用品店鋪前睡著，翁女晚間10時準備閉店，卻未注意店門口狀況就降下鐵門，使鐵門重壓她導致她窒息、失去意識，她的頸部、胸椎等處也疑似因此骨折，所幸路人發現後通報救護車並要求翁女將鐵門升起，認為翁女涉過失傷害，使她頸椎嚴重變形、身心受到重創，要求翁女與化妝品店賠償含醫藥費329萬餘元。

翁女反駁，稱她在見到店內全部客人離開後，才放下鐵捲門，進入店面整理，是經清潔人員告知才知道側門鐵捲門壓到人，醫院檢查後認為女大生意識清醒、無需住院，便讓女大生返家休息，公司也有到女大生家中關心慰問，並多次派員關心。

翁女並稱，店鋪僅有正面出入口，女大生所坐的側面並無出入口，人員無法通行，旅客本不得任意坐躺，且劃有警示線，但女大生在不應睡覺之處「不慎睡著」，是案件發生的最主要原因。

法官以翁女自述她在下降鐵捲門時看到王女盤腿坐在鐵捲門下，「試著叫她但她沒有反應」等，認為翁女降下鐵門後，未持續留在現場確保鐵門關閉前並無人在下方停留，另外案發地僅有黃黑相間的膠條，並無任何警語，路過民眾很難注意到上方有鐵捲門，不採信翁女說詞。