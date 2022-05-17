新北男違規遭攔裝乖稱剛搬來 下秒爆氣嗆「針對我？」
新北市一名25歲魏姓男子日前行經汐止區大同路二段違規左轉禮門街，被執勤員警攔下，他起初態度裝乖，稱「剛搬家不熟路況」，見警堅決執法，突然爆氣嗆「是針對我？」還說「三小？菜鳥是不是」，衝突一觸即發，最後車上的爸爸當和事佬，才避免紛爭。
警方除了對魏男開出交通罰單之外，另依妨害公務、傷害、妨礙名譽等罪嫌送辦，日前檢方偵結起訴，警方今天公開近3分鐘影片，支持第一線同仁執法，並呼籲民眾勿用暴力。
影片中可見，警攔下後先問「有帶證件嗎？」魏男回「我怎麼了？」警說「你剛剛是不是走在中間車道？」他否認後裝傻「喔，我剛搬過來，不知道路怎麼走」，警方好意提醒說「啊你還有用手機」，他疑認為裝乖沒有用，突然爆氣問「大人妳是針對我還是怎樣？」
警說「我沒針對你啊，你違規我把你攔下不是剛好而已嗎」，魏男說「我不是跟妳道歉了嗎？」警回「所以我跟你說你剛剛有用手機」，魏男不滿問「所以妳現在是要開我單還是怎麼樣？要開可以給你開啊！」
魏男不斷自圓其說，嗆說「莫名其妙，我好好跟妳講，我剛搬過來我不知道」，接著罵「三小，菜鳥是不是」，警當下依道交條例第48條第1項第二款「未依規定左轉」開出600元至1800元罰單。
警開完單後要給魏男簽收，沒想到他竟然將罰單撕毀、丟棄地上，警說「欸那張是要給我的欸」，卻被嗆「再開一張啊！」態度惡劣還罵「不要跟我大小聲啦！」
口角衝突近兩分鐘，魏男爸爸都在車上目睹，發現兒子脾氣越來越大，下車安撫當和事佬，只是魏男情緒反而更加激動，數次嗆「我有沒有好好跟你講啦！」還突然開車門撞傷警員腿部。
員警立刻告誡「不要動粗，並稱我沒有要跟他講什麼了」，魏男父親立刻雙手阻擋衝突擴大，這才阻止這場紛爭。
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