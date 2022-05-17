彰化和美路口1個月3起車禍 老翁騎腳踏車與貨車擦撞喪命

彰化和美鎮1名約80歲老翁，今天下午騎腳踏車行經彰美路5段彰化家扶中心前左轉仁美路時，與貨車發生擦撞倒地，顱內出血送醫不治。彰化縣議員賴清美說，此一路口在這一月個內已經發生3件車禍，用路人要小心。

依監視器影像，這件車禍發生時間是下午12時53分許，這名老翁騎著自行車沿著彰美路五段，正要穿越中線左轉仁美路時，與對向駛來的一輛小貨車擦撞，車後輪凹陷，老翁連車倒地，彰化家扶人員聽到碰一聲後，拿三角錐警示，防止二次車禍發生，老翁由救護車送醫，仍因顱內出血不治。