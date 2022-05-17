彰化和美路口1個月3起車禍 老翁騎腳踏車與貨車擦撞喪命
彰化和美鎮1名約80歲老翁，今天下午騎腳踏車行經彰美路5段彰化家扶中心前左轉仁美路時，與貨車發生擦撞倒地，顱內出血送醫不治。彰化縣議員賴清美說，此一路口在這一月個內已經發生3件車禍，用路人要小心。
依監視器影像，這件車禍發生時間是下午12時53分許，這名老翁騎著自行車沿著彰美路五段，正要穿越中線左轉仁美路時，與對向駛來的一輛小貨車擦撞，車後輪凹陷，老翁連車倒地，彰化家扶人員聽到碰一聲後，拿三角錐警示，防止二次車禍發生，老翁由救護車送醫，仍因顱內出血不治。
縣議員賴清美指出，彰美路5段與仁美路口位在彰化家扶前，平時車輛很多，今年1月至今已經發生不下10起車禍，在這個月更已發生3件 。在今年4月，才與警方到場會勘紅綠號誌燈時段調整 ，但車禍依然發生，提醒用路人行經路口時，務必遵守號誌，減速通行，並注意來車。
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