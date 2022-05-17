250萬元買新車？雲林婦人領巨款滿街跑警察協助護鈔

250萬現金帶著走，危險啦！雲林縣陳姓婦人昨天騎機車到台灣銀行，一口氣提領250萬元現款，行員擔心遭詐騙馬上報警，虎尾派出所員警火速趕到，經查確非詐騙，婦人說是因要買車才領這麼多錢，但巨額現款提著走也危險，好心警察一路護鈔的陳婦家，讓她感到好窩心。

「這裡是台銀虎尾分行，一位婦人堅持要提領鉅額現鈔，請派員協助」虎尾分局110昨天接獲銀行通報，一名陳姓婦人要領取250萬元，擔心遭詐騙，加上婦人不聽勸堅持提領才通報求援。

虎尾派出所巡佐陳膺吉及警員陳敬文趕到銀行，陳婦說，沒有詐騙啦，因家裡要買新車，所以才來提領250萬元。由於受騙者經常會以各種理由堅持提款或轉帳，為避免婦人遭騙，警員以電話再三求證，甚至了解要買的車款及車商，加以求證後，確認是車款無誤。

但250萬元騎機車滿街跑，也很危險，身懷鉅款可能遭宵小覬覦，經婦人同意下，巡邏車一路跟隨護鈔直到安全到家，婦人感謝警方的苦心，更感謝貼心提供護鈔服務。