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影／男開車違規遭攔停竟落跑 自撞3車衝上警所花圃被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局莊敬所今晨3時巡邏時發現一可疑車輛，尾隨伺機攔停，但該車反而加速駛離，直至中華、小東路口再度發現該車時，自中華路右轉華興街時追撞路邊3輛轎車，衝上永康分局復興所花圃才停止。車主沒想到車子停在派出所旁還遭殃，直呼「真倒楣」。

據調查，26歲林姓男子經酒測，酒精濃度未達每公升0.15毫克。然而，他沿途違反道路交通管理處罰條例中涉逆向、闖紅燈及不服取締，將依法舉發。據該條例，逆向、闖紅燈及不服取締，可分處900元、2700元、2萬元罰鍰，恐吃上3萬3600元的罰單

莊敬所指出，今天凌晨3晨發現一輛轎車在東區凱旋路內環道違規逆向行駛，上前鳴笛示意該車停靠路旁接受盤查，惟該車未依警方指示停車。員警見狀尾隨伺機攔查，未料該車行經永康區中華路與華興街口肇事，自撞停放路邊的車輛，沒有人員受傷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男駕車自永康區中華路右轉華興街時追撞路邊3輛轎車，衝上復興派出所花圃才停止。記者邵心杰／翻攝
林男駕車自永康區中華路右轉華興街時追撞路邊3輛轎車，衝上復興派出所花圃才停止。記者邵心杰／翻攝
林男駕駛白色轎車（左）自撞停放復興派出所路邊的3輛車輛，車主見狀直呼「真倒楣」。記者邵心杰／翻攝
林男駕駛白色轎車（左）自撞停放復興派出所路邊的3輛車輛，車主見狀直呼「真倒楣」。記者邵心杰／翻攝

台南 罰單 酒測

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