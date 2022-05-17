台3線獅潭路段 大型重機騎士疑擦撞電桿摔車命危

23歲簡姓男子今天下午駕駛大型重機沿台3線公路南下，行經獅潭鄉豐林村路段時，疑似右轉彎不慎擦撞路旁電桿，摔車向前滑行撞上停在慢車道的獅潭鄉公所資源回收車及停放民宅前的另一輛小貨車，簡姓騎士頭部受創，救護人員趕到時已無生命徵象，將他送醫搶救，車禍原因待調查釐清。

事故發生在下午2點20分左右，住台中的簡姓男子騎大型重機由北往南行駛，行經台3線120.8公里處時，疑似右轉彎時擦撞到路邊的電桿失控摔車，重機和騎士向前滑行，當時獅潭鄉公所一輛資源回收車停於前方慢車道，路旁民宅也有一輛廂型車停在宅前，重機騎士疑似先後撞及兩車的右後車尾，頭部受傷嚴重，救護人員到場時已無呼吸心跳，將他送往苗栗市大千醫院搶救，酒測值待抽血化驗。 大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供 大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供 大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供 大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供