快訊

連六天確診六萬多人⋯檢驗量能已到頂？陳時中這樣說

南加州教會槍殺案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘

台3線獅潭路段 大型重機騎士疑擦撞電桿摔車命危

聯合報／ 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導

23歲簡姓男子今天下午駕駛大型重機沿台3線公路南下，行經獅潭鄉豐林村路段時，疑似右轉彎不慎擦撞路旁電桿，摔車向前滑行撞上停在慢車道的獅潭鄉公所資源回收車及停放民宅前的另一輛小貨車，簡姓騎士頭部受創，救護人員趕到時已無生命徵象，將他送醫搶救，車禍原因待調查釐清。

事故發生在下午2點20分左右，住台中的簡姓男子騎大型重機由北往南行駛，行經台3線120.8公里處時，疑似右轉彎時擦撞到路邊的電桿失控摔車，重機和騎士向前滑行，當時獅潭鄉公所一輛資源回收車停於前方慢車道，路旁民宅也有一輛廂型車停在宅前，重機騎士疑似先後撞及兩車的右後車尾，頭部受傷嚴重，救護人員到場時已無呼吸心跳，將他送往苗栗市大千醫院搶救，酒測值待抽血化驗。

大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供
大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供
大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供
大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供
大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供
大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供
大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供
大型重機騎士下午行經台3線獅潭路段時，疑似擦撞路邊電桿後失控摔車，滑行撞上前方兩輛車，頭部受傷命危。圖／民眾提供

重機 資源回收 車道 車禍

延伸閱讀

影／連日降雨邊坡大樹突倒下 女騎士慘遭擊落當場摔車

彰縣二林萬善祠前20公尺自撞電桿 現役軍人重傷友人死亡

影／阿公摔車滿臉血：不痛 忘了電話掏出一張名片有解

台灣獼猴橫越馬路被撞當場死亡 駕駛摔車送醫急救

相關新聞

竊盜通緝送基隆看守所猝死 家屬控：送藥打胰島素被拒

李姓40多歲男子因竊盜通緝14日被警方查獲，解送基隆地檢署歸案後送進基隆看守所，昨天身體不適送醫不治。李男快篩和PCR均...

台南資源回收場暗黑起火 逾600坪廠房全面燃燒

台南市柳營科技工業園區一間資源回收場，今凌晨不明原因突然起火，因廠區堆滿大批資源回收易燃物，火舌迅速延燒，廠區逾600坪...

台3線獅潭路段 大型重機騎士疑擦撞電桿摔車命危

23歲簡姓男子今天下午駕駛大型重機沿台3線公路南下，行經獅潭鄉豐林村路段時，疑似右轉彎不慎擦撞路旁電桿，摔車向前滑行撞上...

影／騎機車墜落台中太平觀景平台邊坡下 男子送醫不治

台中市1名60多歲男子下午被發現騎機車墜落在太平區長龍路四段的赤崁頂觀景平台旁的邊坡下，消防人員據報趕往將他救起送醫，當...

身障婦呆坐街頭 警協助搬回收物護送返家

台中市警方7日深夜在南屯區忠勇路一家超商前，發現楊姓婦人呆坐在路旁，疑似迷途，經詢問才知，楊婦患有身心障礙，不善溝通，當...

紅衣小女孩走失1公里外 熟記幼兒園名供警連絡找家長

台東6歲黃姓小女孩日前穿紅色上衣和家人出遊，遊戲時走錯路，走到1公里外才被路人發現報警，警方到場後，紅衣女孩背出姓名、幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。