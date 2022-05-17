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身障婦呆坐街頭 警協助搬回收物護送返家
台中市警方7日深夜在南屯區忠勇路一家超商前，發現楊姓婦人呆坐在路旁，疑似迷途，經詢問才知，楊婦患有身心障礙，不善溝通，當天搭乘公車上山摘取野菜、撿拾回收物後，搭錯公車而迷途，警方利用警用電腦查詢身分後，協助將楊婦的回收物搬上警車，將楊婦平安送回家。
第四警分局春社所巡佐賈寅星、警員蔡明哲7日深夜巡邏，發現楊姓婦人（60歲）呆坐在南屯區忠勇路一家超商前，經關懷得知，楊女患有身心障礙，不善與人溝通，當天搭乘公車至大肚山摘採野菜、撿拾回收物，不料返程途中卻搭錯公車，最後落得沒有末班車可坐，只能在超商前一籌莫展。
警方詢問楊婦的姓名、住址後，已警用電腦查詢，確認楊婦身分，再利用google街景圖，讓楊婦確認警用系統登錄的地址是現居地，接著警方將楊婦摘採的野菜、回收物一起搬上警車，把楊婦送回沙鹿區國昌一街的住處。
春社所長邱柏昌表示，警察工作除維護社會治安及交通安全外，適時地關懷民眾安危，更讓民眾感受到警察溫馨的一面，且凸顯出警察為民服務的精神。
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