紅衣小女孩走失1公里外 熟記幼兒園名供警連絡找家長

台東6歲黃姓小女孩日前穿紅色上衣和家人出遊，遊戲時走錯路，走到1公里外才被路人發現報警，警方到場後，紅衣女孩背出姓名、幼兒園名稱，警方聯絡幼兒園，轉通知家長領回，也提醒家長要讓孩子牢記父母親電話、住址，以利走失時警方能及時提供協助。

台東警察分局豐里派出所警員王聖民、警員陳彥翰，本月5日下午6時許接獲民眾報案，稱成都南路有小女孩走失，需要協助，2人趕到場時，已有多名熱心民眾在關心小女孩。

王聖民說，小女孩看起來聰明伶俐，他上前詢問住家地址，女孩搖搖頭，但很快回答「警察叔叔，我是黃○○讀○○幼兒園、○○班」，他和同事認為女孩可能住附近，父母親應該很著急，立即駕車載女孩在附近尋找，是否能夠認出家或發現父母親。

他說，因為小女孩在車上不斷搖頭，同事隨即聯絡幼兒園，請幼兒園幫忙通知小女孩的母親至豐里派出所接孩童，並將小女孩帶回派出所照顧。

王聖民說，小女孩母親很快就趕到派出所，並說女孩和兄弟姊妹遊戲，走出門認錯路走失了，大家都在找孩子，沒想到小孩竟走到1公里外的成都南路，非常感謝警方的協助及照顧。