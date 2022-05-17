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汐止男持「蛋糕塑膠刀」搶超商 警查扣現金反而多200元

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市楊姓男子今天清晨5點多，拿著切蛋糕的塑膠刀，走進汐止區一間超商揚言「要搶劫」，得手9200元後逃逸；警方半小時內發現一名特徵相符的男子走在路上，攔查後帶回派出所偵辦，他坦承不諱。有趣的是，警方共收回9400元，反而還比超商收銀櫃少的錢多了200元。

警方調查，楊男（35歲）遊手好閒因缺錢花用，今天凌晨5點13分，用報紙將切蛋糕的塑膠刀包起來後，佯裝是「西瓜刀」，走入汐止區福德一路上的一間超商搶錢；超商店員不敢反抗，將收銀櫃內的多張鈔票交給對方。

楊男得手後逃逸，店員立刻報警，警方獲報強盜案火速偵辦，經調閱監視器畫面鎖定犯嫌特徵，動員線上18名警力逮人，順利在半小時內，於清晨5點40分在鄰近小巷攔查到一名特徵相符的可疑男子。

楊男見警方上前，心虛後坦承犯行，警問「錢呢？」他稱「自己行搶後，在路上看到大批員警，為了躲避追查，隨手將錢棄置在他人住家內沙發上」，員警循線查扣，果然發現作案用的藍色雨衣等工具，以及現金8400元，另在楊男身上找到1000元。

整起案件無人受傷，警方破案後，回頭詢問超商店員收銀櫃缺少金額，確認缺少9200元；警詢後依強盜罪嫌將楊男移送士林地檢署偵辦。

警方將犯嫌帶回超商重新模擬犯案過程。記者翁至成／翻攝
警方將犯嫌帶回超商重新模擬犯案過程。記者翁至成／翻攝
犯嫌將現金和犯案工具隨手棄置在他人住家外沙發上。記者翁至成／翻攝
犯嫌將現金和犯案工具隨手棄置在他人住家外沙發上。記者翁至成／翻攝
新北市楊姓男子今天清晨持塑膠刀搶超商，得手9200元後，為了躲避警方查緝，將現金與藍色雨衣隨手棄置在他人住家沙發上。記者翁至成／翻攝
新北市楊姓男子今天清晨持塑膠刀搶超商，得手9200元後，為了躲避警方查緝，將現金與藍色雨衣隨手棄置在他人住家沙發上。記者翁至成／翻攝

超商 汐止 搶劫

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